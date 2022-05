Aktualisiert am

Wahl in NRW

Wahl in NRW :

Wahl in NRW : Showdown tief im Westen

Der Pulsschlag aus Stahl im Pott muss grün werden. Und das ist nur eine von vielen Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen. CDU und SPD liegen Kopf an Kopf. Für beide steht viel auf dem Spiel.

Wer sitzt am Ende oben, das rote oder das schwarze Pferd? Bild: Illustration F.A.S.

Was Grönemeyer über Bo­chum sang, gilt für Duisburg bis heute: Es hat einen Pulsschlag aus Stahl. Im Werk von Thyssenkrupp Steel ragen die Hoch- und Koksöfen in den Himmel. Die Förderbänder rattern, die Schlote rauchen, bis an den Horizont liegen meterdicke Gaspipelines mal nebeneinander, mal schlingen sie sich ineinander. Kaum hat sich ein Güterzug vorbeigeschoben, ist schon das Warnsignal der nächsten Lokomotive zu hören. Unablässig löschen derweil im werkseigenen Hafen Kohlenschiffe ihre Ladung, die bis vor Kurzem noch aus Russland kam, wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine nun aber aus den Vereinigten Staaten herangeschafft wird.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Das Duisburger Werk ist der größte europäische Stahlproduktionsstandort. Thomas Kutschaty hätte sich keinen besseren Ort auf seiner Wahlkampftour aussuchen können, um mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, seinem sozialdemokratischen Parteifreund, medienwirksam über die wirtschaftspolitischen Herkulesaufgaben der kommenden Jahre zu sprechen. Diese Aufgaben muss Kutschaty begleiten, falls er am 15. Mai sein Ziel erreicht und Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU ablösen kann. Der Klimaschutz zwingt die gesamte deutsche Wirtschaft in die größte Transformation seit der industriellen Revolution. Sämtliche Produktionsebenen müssen klimaneutral werden.