SPD-Kandidat in NRW : Wie Kutschaty die Wahl gewinnen will

Ein Menschenfischer wie seine frühere Chefin ist Thomas Kutschaty nicht. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, unter der Kutschaty sieben Jahre lang Justizminister in Nordrhein-Westfalen war, hatte die Gabe, ihre Zugewandtheit regelrecht anknipsen zu können. Sie war eine große Virtuosin des kleinen Augenblicks. Thomas Kutschaty dagegen muss selbst im sozialdemokratischen Stammmilieu erst warm werden mit den Leuten. So wie im Dortmunder Schrebergartenverein „Frohes Schaffen“.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Wie gut, dass Kutschaty dabei der örtliche SPD-Landtagsabgeordnete Volkan Baran zur Seite steht, ein Wahlkampfnaturtalent mit kräftiger Kumpelstimme. „Tach auch!“, ruft der gelernte Bergmechaniker den Leuten über die Parzellen zu. „Ich hab euch was mitgebracht!“ Baran, ein Mann so stämmig wie Obelix, rappelt mit einem Samentütchen, grinst breit. „Sonnenblumenkerne – und den nächsten Ministerpräsidenten!“ Sodann lässt Baran seinem zwei Kopf kleineren Genossen den Vortritt. Der hagere Kutschaty, runde Brille, Fünftagebart, Jeans und schwarze Laufschuhe, ist bis dahin im Bollerwagentross der freiwilligen Wahlkampfhelfer nicht weiter aufgefallen.

Aber mit Baran als Gartentoröffner ist alles ganz einfach. Kutschaty lobt das prächtige Zwiebelfeld einer Pächterin – das sich als Knoblauchfeld herausstellt –, fachsimpelt mit einem Mann übers richtige Gießen und hört sich die Sorgen von Petra Neuhoff an. Brandstifter haben ihr Schrebergartenhäuschen kürzlich angesteckt. „Ich habe so viel geweint.“ Aufgeben komme nach 25 Jahren auch nicht infrage. Ja, und ganz selbstverständlich gebe sie am 15. Mai ihre zwei Stimmen wieder den Sozialdemokraten. Als Kutschaty und Baran schon weitergezogen sind, sagt Neuhoff: „Das habe ich immer getan, da weiß man, was man hat. Auch wenn wir Bürger eh nix ändern können, die SPD ist uns immer noch am nächsten.“

Besonders bedeutsam ist das Ruhrgebiet

Beinahe 300 Wahlkampftermine hat Kutschaty mittlerweile absolviert, um die Basis zu mobilisieren. Zwar war Nordrhein-Westfalen, anders als oft behauptet, nie das „Stammland“ der SPD, doch ausgeprägte sozialdemokratische Hochburgen gibt es bis heute etwa in Ostwestfalen. Besonders bedeutsam aber ist das Ruhrgebiet. Ohne das Revier kann die SPD keine Landtagswahl gewinnen. Die Sozialdemokraten konnten sich bei der Bundestagswahl im Herbst auch deshalb die entscheidenden Zehntelprozentpunkte vor die Union schieben, weil es ihnen gelang, an Rhein und Ruhr vergleichsweise ordentlich zu mobilisieren.

Als Anke Rehlinger Ende März im Saarland die Landtagswahl rauschend gewann, ermittelten Demoskopen auch in Nordrhein-Westfalen und besonders im Ruhrgebiet einen kleinen Mobilisierungsschub. Doch durch die schlechter werdende Bewertung der SPD auf Bundesebene und die Kritik an Kanzler Olaf Scholz scheint dieser Schub schon wieder verebbt. Und wer weiß, wie sich das Debakel der Genossen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein auf die politische Stimmung in Nordrhein-Westfalen auswirkt: der Wähler, das wetterwendische Wesen.

Aus heiterem Himmel beginnt es in Dortmund heftig zu regnen. Kutschaty und seine Begleiter retten sich unter das Vordach des verschlossenen Vereinsheims. „Das war’s dann wohl“, murmelt ein Genosse, als der Regen immer heftiger trommelt. Eigentlich wollte der Spitzenkandidat den ganzen Tag lang durch Dortmunder Kleingärten ziehen. Volkan Baran berät sich kurz mit Kutschaty. „Wir fahren einfach in die Nordstadt und ziehen durch die Geschäfte“, sagt Baran dann.