Machtkampf in der AfD : Höcke lauert

Schon ihr Abschneiden in Schleswig-Holstein war ein Menetekel. Zum ersten Mal seit Ende 2014 schaffte die AfD nicht den Wiedereinzug in ein Landesparlament. Das gelang zwar am Sonntag in NRW – aber mit einem blamablen Ergebnis knapp über der Fünf-Prozent-Hürde.

Mit gespielt guter Laune gelang es Parteichef Tino Chrupalla am Wahlabend noch, das miserable Ergebnis im größten Bundesland schönzureden. Doch den nächsten Machtkampf in der notorisch zerstrittenen Partei nach dem Austritt seines einstigen Ko-Vorsitzenden Meuthen konnte er nicht verhindern.

Der Ruf aus dem Vorstand nach einem Verzicht Chrupallas auf eine erneute Kandidatur für den Vorsitz fällt in der AfD auf fruchtbaren Boden. Spätestens seit dem mäßigen Resultat bei der Bundestagswahl, das der AfD allein durch das starke Resultat in Ostdeutschland ein gerade noch zweistelliges Ergebnis bescherte, ist der Unmut über Chrupalla vor allem in den Westverbänden stetig gewachsen. Zuletzt war es die von ihm forcierte Positionierung der AfD als „Friedenspartei“ im Sinne Putins, die viele dort aufbrachte. In zehn Wahlen in Folge habe die AfD in der Amtszeit Chrupallas an Stimmen verloren, lautet das starke Argument seiner Kritiker für seinen Abgang.

Als Nachfolger lauert der Rechtsextremist Björn Höcke auf seine Chance, als alleiniger Anführer die AfD zu übernehmen. Es wäre das Finale einer konsequenten Radikalisierung hin zu einer NPD 2.0.