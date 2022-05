Landtagswahl NRW : Wüst auf Partnersuche

Schon um 16 Uhr am Sonntagnachmittag drängen sich im Garten der nordrhein-westfälischen CDU-Landeszentrale in der Düsseldorfer Wasserstraße die Anhänger von Hendrik Wüst. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen haben sich SPD und CDU in den vergangenen Wochen im bevölkerungsreichsten Bundesland geliefert. Doch am späten Nachmittag verfestigt sich bei der CDU die Gewissheit, dass man die SPD doch viel deutlicher distanziert hat, als die Umfragen in den vergangenen Wochen anzeigten. Eine Welle des Jubels wogt durch die Festzelte der CDU, als um 18 Uhr die ersten Prognosen auf den Großbildschirmen erscheinen.

35 Prozent – das ist weit mehr, als sich Anhänger der Partei bis vor Kurzem erhofft haben. Das ist sogar mehr als jene 33 Prozent, mit denen Armin Laschet mit der damals so starken FDP ein Bündnis bilden konnte. Für eine Neuauflage dieses Bündnisses – auch das zeichnete sich lange ab – reicht es nun nicht mehr, zu deutlich sind die Verluste der FDP. Hatte sie 2017 mit 12,6 Prozent noch so gut abgeschnitten wie nie, ist sie nun laut Prognose fürchterlich abgestürzt, muss sogar zittern, es über die Fünfprozenthürde zu schaffen. In der Wasserstraße geht ein Stöhnen durch die Reihen, als der FDP-Balken bei exakt 5,0 Prozent stehen bleibt.

Unter Hendrik-, Hendrik-Rufen tritt Wüst um 18.30 Uhr ans dicht umlagerte Rednerpult. „Die Wählerinnen und Wähler haben klar entschieden“, ruft er in den Jubel hinein. „Wir, die CDU, haben diese Wahl klar gewonnen.“ Der Auftrag, die nächste nordrhein-westfälische Landesregierung „zu bilden und zu führen“, liege ganz klar bei der Union. „Ich werde jetzt auf die demokratischen Parteien zugehen und alles tun, damit unser Land gut regiert wird.“ Auf der Hand läge ein Bündnis mit den Grünen, die mit 18 Prozent so stark sind wie noch nie in NRW. Eher theoretische Optionen sind eine große Koalition oder Jamaika. Gelingt es Wüst nicht, einen Partner von der CDU zu überzeugen, dann könnte er trotz seines persönlichen Triumphs doch noch ein König ohne Koalition werden. Denn womöglich könnte es für Rot-Grün reichen – wenn die FDP aus dem Landtag fällt.

Der 46 Jahre alte Wüst ist erst seit Oktober Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Nach seinem Scheitern als Unionskanzlerkandidat bei der Bundestagswahl trat Armin Laschet als Ministerpräsident zurück. In Laschets Landeskabinett war Wüst seit 2017 Verkehrsminister. Hatte Wüst zu Beginn seiner politischen Karriere Anfang des Jahrtausends als Generalsekretär der Landes-CDU polarisiert, präsentierte er sich schon seit seiner Berufung zum Minister als Mann der Mitte.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022

Mit Vorhaben wie einem Fahrradgesetz sandte er Signale an die Grünen. Und nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten bekannte er sich in seiner ersten Regierungserklärung dazu, nicht wie bisher geplant spätestens 2038, sondern wie von den Grünen gewünscht schon 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen. Zwar lag Wüst in Umfragen bei der Ministerpräsidentenpräferenz in den vergangenen Monaten stets vor seinem SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty. Einen ausgeprägten Amtsbonus wie Parteifreund Daniel Günther aus Schleswig Holstein konnte sich Wüst in den wenigen Monaten seit seiner Vereidigung aber nicht erarbeiten. Seine CDU jedoch vermochte der aus dem Münsterland stammende Wüst auf solidem Niveau zu stabilisieren. Nach dem tiefen Sturz der Union bei der Bundestagswahl rangierte der größte CDU-Landesverband in Umfragen zeitweise nur noch bei knapp über 20 Prozent, erreichte seit März dann in mehreren Erhebungen schon wieder Werte von knapp über 30 Prozent.