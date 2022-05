Wüst vor Landtagswahl in NRW : Der spätberufene Merkelianer

Hendrik Wüst ist erst seit sechs Monaten Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Am Sonntag will er sein Amt verteidigen. Aber es könnte gegen den SPD-Herausforderer Kutschaty eng werden.

Zwei Jahre lang hat wegen Corona auch im CDU-Kreisverband Düren-Jülich kaum etwas in Präsenz stattfinden können. Umso stilvoller wollen die Christlichen Demokraten an diesem frühsommerlichen Nachmittag den Neustart begehen. Für ihren lange aufgeschobenen Jahresempfang haben sie das Schloss Burgau gebucht. In dem imposanten Backsteinbau wird sonst Theater gespielt, werden Konzerte gegeben und Hochzeiten gefeiert. Alle 350 Plätze im Saal sind belegt, als zur Musik von Coldplay der Ehrengast des Nachmittags in den Saal einzieht: Hendrik Wüst, Slim-Fit-Anzug, offener Kragen.

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen.



Erst Ende Oktober folgte der 46 Jahre alte Wüst dem gescheiterten Unions-Kanzlerkandidaten Armin Laschet im Amt des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Kaum mehr als ein halbes Jahr später muss Wüst sein Amt schon verteidigen. Am Sonntag wählt Nordrhein-Westfalen einen neuen Landtag. Für Wüst könnte es eng werden, denn für eine Fortsetzung der schwarz-gelben Landesregierung dürfte es so oder so nicht reichen. Seit Wochen schon sehen Demoskopen Wüsts CDU zudem Kopf an Kopf mit der SPD von Herausforderer Thomas Kutschaty, der entweder Rot-Grün wieder aufleben lassen oder eine Ampelkoalition bilden möchte.

Wüst verkörpert Kontinuität und Aufbruch

Doch just an diesem Tag, Wüst war schon auf dem Weg nach Düren, sickern vorab neue Zahlen von Forsa durch. Erstmals seit Langem scheint sich die CDU demnach etwas deutlicher absetzen zu können, vier Punkte liegt sie vorn. Tags drauf sieht Infratest-Dimap die CDU dann allerdings lediglich zwei Punkte in Führung. Wüst spricht selbst von einem engen Rennen, weil er überzeugt ist, dass das gar kein Nachteil ist, sondern sogar hilft, die Basis zu mobilisieren.

Wüsts Strategie ist, einerseits mit der Bilanz der schwarz-gelben Landesregierung zu punkten, der er seit Sommer 2017 zunächst als Verkehrsminister angehörte. Andererseits versucht er sich mit seinem Slogan „Machen, worauf es ankommt“ als frische Kraft mit eigenem Zukunftsplan zu präsentieren. In Schloss Burgau zählt der Ministerpräsident erst einmal die aus seiner Sicht wichtigsten Regierungsleistungen auf. Beim Ausbau der Windkraft sei Nordrhein-Westfalen derzeit Spitze unter den Ländern – ganz gleich, ob die Konkurrenz im Wahlkampf das Gegenteil behaupte. Das Schulchaos der rot-grünen Vorgängerregierung sei beseitigt, das Turboabitur abgeschafft, das Thema Inklusion befriedet. Tausende neue Stellen für Polizisten und Lehrer habe man geschaffen. „Wer sich mit der Schule auskennt, der weiß: Das reicht noch nicht, deswegen werden wir in der nächsten Legislaturperiode weitere 10.000 Lehrer einstellen.“

Und damit auch bei der Polizei der Stellenzuwachs weitergehe, müsse die CDU an der Regierung bleiben. „Die Kölner Silvesternacht war der innen- und sicherheitspolitische Tiefpunkt von Rot-Grün.“ Dank Innenminister Herbert Reul hätten die Menschen in Nordrhein-Westfalen das Vertrauen zurückgewonnen, dass der Staat sie beschützen könne. „Bei der Landtagswahl geht es auch darum, ob Reul Innenminister bleibt“, ruft Wüst in den Applaus hinein.

Dass Wüst seinen Innenminister in jeder seiner Reden als eines der zentralen Wahlargumente anführt, liegt auf der Hand. Der 69 Jahre alte Reul ist der mit Abstand beliebteste Landesminister in Nordrhein-Westfalen. Während Ministerpräsident Daniel Günther in Schleswig-Holstein seine CDU am vergangenen Sonntag auf neue Höhen hieven konnte, ist Wüst noch nicht so lange im Amt, dass er die mauen Umfragewerte der schwarz-gelben Landesregierung durch einen ausgeprägten Amtsbonus kompensieren könnte.