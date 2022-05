Aktualisiert am

Landtagswahl in NRW : CDU stärkste Kraft vor SPD – Schwarz-Gelb abgewählt

Laut Hochrechnungen wird die CDU die Koalition mit der FDP nicht fortsetzen können. Die SPD ist so schwach wie nie in Nordrhein-Westfalen, während die Grünen ein Rekordergebnis erzielen. Auf sie kommt es nun bei der Regierungsbildung an.

Die Spitzenkandidaten am Wahlabend in Düsseldorf (v.l.n.r.): Mona Neubaur von den Grünen, Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und dessen Stellvertreter Joachim Stamp (FDP) Bild: dpa

Die CDU und ihr Spitzenkandidat, der amtierende Ministerpräsident Hendrik Wüst, haben die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen Hochrechnungen zufolge deutlich gewonnen. Laut Infratest dimap kommen die Christdemokraten auf 35,8 Prozent, mit deutlichem Abstand zur zweitplatzierten SPD. Mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty erreichen die Sozialdemokraten 26,7 Prozent, es ist ihr bislang schlechtestes Ergebnis in Nordrhein-Westfalen.

Die Grünen, die von Mona Neubaur angeführt worden waren, konnten ihr Ergebnis von 2017 mit 18 Prozent nahezu verdreifachen. „Wir haben das historisch beste Landtagswahlergebnis erreicht. An uns vorbei kann keine Regierung gebildet werden“, sagte Neubaur im ARD-Wahlstudio. Das Ergebnis verpflichte die Grünen, nun in Verhandlungen zur Bildung einer Regierung einzutreten. Welchen Koalitionspartner sie bevorzugen würde, ließ sie offen.

In den vergangenen fünf Jahren hat in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gelbe Koalition regiert, bis 2017 war eine rot-grüne Koalition an der Macht. Für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses aus FDP und CDU reicht es nun nicht mehr. Neben einer großen Koalition aus CDU und SPD dürfte den Hochrechnungen zufolge ein Bündnis aus CDU und Grünen über die nötige Mehrheit verfügen, auch ein Ampelbündnis wäre möglich.

Nachdem es zu Beginn des Abend so aussah, als könnte die FDP die Fünfprozenthürde verfehlen, kommt sie nun laut Hochrechnungen auf 5,6 Prozent und dürfte damit in den Landtag einziehen. „Das ist heute für uns eine bittere Niederlage – da gibt es nichts zu diskutieren“, sagte Spitzenkandidat Joachim Stamp. „Wir werden das schonungslos aufarbeiten.“ Auch Parteichef Christian Lindner sagte: „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass die Freien Demokraten davon profitieren, dass wir fünf Jahre lang die Politik in Nordrhein-Westfalen mitgeformt haben. Wir haben eine desaströse Niederlage zu verzeichnen.“

Die AfD hat im Vergleich zu 2017 leichte Verluste eingefahren, wird aber im nächsten Landtag vertreten sein. Die Hochrechnungen sehen sie bei 5,6 Prozent. Tino Chrupalla, Bundesvorsitzender der AfD, sagte im ARD-Wahlstudio: „Wir brauchen eine Initiative West, um zweistellige Ergebnisse in den alten Ländern zu erreichen.“ Die AfD habe die richtigen Themen angesprochen, aber es hapere daran, Wähler zu mobilisieren.

Nicht im Landtag vertreten sein wird die Linke. Sie verpasste mit der Soziologin Carolin Butterwegge und Parteichef Jules El-Khatib den Einzug in den Düsseldorfer Landtag – zum dritten Mal in Folge. Hochrechnungen sehen sie bei nur noch 2,1 Prozent. „Das ist heute Abend ein sehr enttäuschendes Ergebnis, ein sehr bitteres Ergebnis“, sagte Parteichefin Janine Wissler. Bedeutungslos sei ihre Partei nicht. „Es gibt Umfragen, wonach eine linke Partei in Deutschland ein Potential von 19 bis 20 Prozent hätte oder hat und die Frage ist, wie können wir dieses Potential wieder erreichen.“

Schwarz-Grün, Ampel oder Rot-Grün?

Am Abend hat Wüst bereits seinen Regierungsanspruch geltend gemacht, er sprach von einem „klaren Auftrag“. „Die Menschen haben uns zur stärksten Kraft gemacht. Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen“, sagte er in Düsseldorf. Auch die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende und Bildungsministerin in Schleswig-Holsteins, Karin Prien, sagte: „Die CDU ist klar stärkste Kraft, damit geht klar ein Regierungsauftrag für die CDU einher. Wir haben gemeinsam gewonnen, wir sind gemeinsam raus aus dem Tal der Tränen.“ CDU-Parteichef Friedrich Merz twitterte: „Die CDU ist zurück, unser nach vorn gerichteter Kurs wurde bestätigt.“

Trotz deutlicher Verluste macht sich auch die SPD noch Hoffnungen auf eine von ihr geführte Regierung. „Wenn wir das Ergebnis haben, dann werden wir uns unter den demokratischen Parteien unterhalten, welche Regierungskoalition ist denn machbar und denkbar“, sagte Spitzenkandidat Kutschaty im ZDF. Auch Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, sagte im ARD-Wahlstudio: „Natürlich darf auch der Zweitplatzierte über die Bildung einer Regierung verhandeln. Insbesondere wenn die Wähler so deutlich gemacht haben, dass die bisherige Landesregierung nicht mehr gewünscht ist, wie sie das mit der schwarz-gelben Koalition gemacht haben.“

Im einwohnerstärksten Bundesland Deutschlands waren rund 13 Millionen Wählerinnen und Wähler aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahlbeteiligung ist im Vergleich zu 2017 deutlich gesunken: von 65,2 auf 56 Prozent.