Wahl in NRW 2022 : Alle Zahlen zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen waren rund 13 Millionen Wählerinnen und Wähler aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Den Hochrechnungen zufolge ist die CDU mit dem Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Hendrik Wüst der deutliche Wahlsieger.

Die Grünen können ihr Ergebnis beinahe verdreifachen und landen auf Platz drei. Die SPD liegt auf Platz zwei. Die FDP fällt deutlich in der Wählergunst. Die Linke wird im Landtag in Düsseldorf nicht vertreten sein.

In den vergangenen fünf Jahren hat in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-gelbe Koalition regiert, bis 2017 war eine rot-grüne Koalition an der Macht. Für eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses aus FDP und CDU dürfte es nun nicht mehr reichen. Was kommt nun: Große Koalition aus CDU und SPD? Schwarz-Grün? Ampelbündnis?

Alle Zahlen zur Wahl in NRW 2022, Umfragen und Hochrechnungen finden Sie hier.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022

Diese Grafik zeigt die Sitzverteilung im neu gewählten Landtag.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022

Welche Koalition rechnerisch die nötige Mehrheit hat, können Sie hier ausprobieren:

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022

In Nordrhein-Westfalen gibt es 128 Wahlkreise. Sobald einer ausgezählt ist, sehen sie sein Ergebnis hier.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022