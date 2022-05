Aktualisiert am

Wahl in NRW : Mit Rückenwind aus Berlin zum Erfolg

Die Spitzenkandidatin der Grünen, Mona Neubaur, am 13. Mai mit Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck in Köln Bild: dpa

Die Grünen sind mit großer Wahrscheinlichkeit an der nächsten Regierung in Düsseldorf beteiligt. Das ist komfortabel – aber die Bundesgrünen wollen auch, dass die Ampel in Berlin stabil bleibt.