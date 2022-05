Nach der Landtagswahl in NRW : Koalition der Sieger?

Als Mona Neubaur noch einmal zurück auf die Rheinwiese kommt, ist die Begeisterung bei ihren Grünen so groß wie sonst nur für Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Der Abend ist lau vor dem Düsseldorfer Apollo-Theater unter der Rheinknie-Brücke, der Wein noch kühl und die Stimmung selbst für grüne Verhältnisse, die in der Hinsicht neuerdings ja einiges gewohnt sind, mehr als ausgelassen.

Die Spitzenkandidatin der nordrhein-westfälischen Grünen bahnt sich am späten Sonntagabend ihren Weg durch die Menge, dicht umringt von Gratulanten, schüttelt hier Hände, verteilt dort Bützchen. Dann hat ein Bekannter sie entdeckt und stürmt auf sie zu. „Hallo, Königin von NRW“, sagt er und umarmt sie. Gelächter bei den Umstehenden. Sie grinst kurz, dann gibt sie trocken zurück: „Nein, ich bleibe einfach Mona Neubaur.“ Wieder Gelächter.

Trotzdem ist das auch Koketterie. Denn die Grünen sind die großen Gewinner der nordrhein-westfälischen Landtagswahl und die Königsmacher. Weil CDU und SPD keine große Koalition wollen, kann es ohne die Grünen keine neue Regierung in Düsseldorf geben.

Zum ersten Mal erringen die Grünen viele Direktmandate

Bei der Wahl haben sie nicht nur 18,2 Prozent geholt und ihr Ergebnis von 2017 fast verdreifacht, zum ersten Mal überhaupt konnten sie in NRW auch viele Direktmandate erringen; vier in Köln, eines in Aachen und zwei in Münster. Damit ist den Grünen gelungen, woran sie in den vergangenen Jahren stets gescheitert waren: sich als drittstärkste politische Kraft an Rhein und Ruhr zu etablieren.

Landtagswahl Nordrhein-Westfalen 2022

Kurz darauf kommt nur wenige hundert Meter entfernt Ministerpräsident Hendrik Wüst noch einmal zur Wahlparty in der Garten der CDU-Landeszentrale in der Wasserstraße, wo es sogar noch frenetischer zugeht als bei den Grünen. „So sehen Sieger aus, schalalalala“, schallt es aus den Kehlen seiner Parteifreunde. So laut ist die Musik aufgedreht, dass zeitweilig der Strom ausfällt. Später rücken Einsatzkräfte des Düsseldorfer Ordnungsamts an, weil sich Anwohner über die Lärmbelästigung beschweren.

Der Jubel der Christlichen Demokraten ist verständlich. Nach der verhagelten Bundestagswahl unter Unionskanzlerkandidat Armin Laschet taxierten Demoskopen die nordrhein-westfälische CDU nur noch bei knapp über 20 Prozent. Als Wüst Ende Oktober Laschet im Amt des Ministerpräsidenten nachfolgte, erholte sich die Partei in Umfragen zwar. Doch bis in die Schlussphase des Wahlkampfs hinein schien die CDU im besten Fall der Fälle knapp vor der SPD zu liegen.

Nun aber haben die Christlichen Demokraten ihren Hauptkonkurrenten regelrecht deklassiert, mit 35,7 Prozent liegen sie exakt neun Punkte vorn und sind die führende Kraft im Land. Zwar kommt in Nordrhein-Westfalen wie im Bund eine Ampelregierung in Frage. Doch mit einer auf historische Tiefen gestürzten SPD und einer regelrecht durch den Fleischwolf gedrehten FDP stünde die Stabilität eines solchen Bündnisses vom ersten Tag an in Frage.

Wüst macht der FDP keine Avancen

Auch deshalb ist Hendrik Wüst nun in einer starken Position. Wie schon am Sonntagabend spricht er Montag ein ums andere Mal vom „glasklaren Regierungsauftrag“, den seine Partei nun habe. Er werde mit allen demokratischen Parteien im nordrhein-westfälischen Landtag reden. Eine große Koalition wird es allerdings auch diesmal in Düsseldorf nicht geben, weder CDU noch SPD streben sie an.