Landtagswahl in NRW : CDU stärkste Kraft vor SPD – Grüne mit Rekordergebnis

Hendrik Wüst bei seiner Stimmabgabe im Wahllokal in Rhede Bild: Daniel Pilar

Ersten Prognosen zufolge liegt die CDU mit Spitzenkandidat Hendrik Wüst klar vorne. Die Grünen können ihr Ergebnis von 2017 verdreifachen, die SPD ist so schwach wie noch nie in Nordrhein-Westfalen. Die FDP muss um den Einzug in den Landtag bangen, die Linke scheitert zum dritten Mal in Folge an der Fünfprozenthürde.