Wahldebakel der FDP : Lindner will Kurs halten – trotz allem

Christian Lindner scheut in Krisenzeiten Veränderung an Positionen und Personal. Die FDP hat aber nicht nur ein Problem mit der aktuellen Situation des Ukrainekriegs, sondern auch mit ihrem alten Milieu.

Ohne Kursänderung: Christian Lindner am 10. Oktober in Berlin Bild: Reuters

Die FDP muss sich schon wieder verkleinern. Nach der Wahlniederlage in Niedersachsen fehlt ihr eine Landtagsfraktion. Das sind elf Abgeordnete, deren mindestens doppelt so viele Mitarbeiter, viele Werbemittel und ein großes Maß öffentlicher Aufmerksamkeit. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wogen die Verluste der FDP noch schwerer. Da hat sie zwar kleine Fraktionen in den Landesparlamenten behalten, aber die Ressorts und Köpfe von Landesministerien, von de­ren leitenden Mitarbeitern und deren öffentlicher Präsenz verloren.

Der FDP-Bundesvorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner erweckte nach der niedersächsischen Niederlage kurz den Eindruck, als sei es halt ein Preis des Re­gierens im Bund, dass seine Partei in den Ländern schwächer werde. Si­cher, es ist ein bekannter Mechanismus, dass Verärgerung über die Mitglieder der Bundesregierung bei Landtagswahlen abgerechnet wird. Aber es gibt markantere Gründe für das Dilemma der FDP, solche, in die sie ohne ihr Zutun gestellt ist, und solche, die sie selbst begründet hat.

Werbung für Selbstverantwortung

Als bestimmender äußerer Faktor wirkt der russische Überfall auf die Ukraine. Er hat auch in Deutschland ein Kriegsklima erzeugt, das kollektive Gefühle von Angst und Bedrohtheit nährt. In einer solchen Lage fällt es einer Partei, welche die Freiheit und Selbstverantwortung des Individuums ins Zentrum stellt, schwerer, für sich zu werben. Das gilt erst recht, wenn sie mit zwei Parteien regiert, die eher kollektiven Gesellschaftsauffassungen anhängen. Und es gilt noch mehr, wenn sich der Chef der Freien Demokraten dadurch veranlasst sieht, als Erster einen kollektiven Feuerlöscher (Tankrabatt) aus der Wand zu reißen, um staatlichen Stützungsideen seiner Koalitionspartner zuvorzukommen.

Dieses Manöver endete, wie solche Manöver in Koalitionsregierungen immer enden: der einigende Kompromiss besteht daraus, dass jeder für seine Klientel mehr Geld ausgeben darf. Ein Bundesfinanzminister, der seine Reputation auf solides Haushalten bauen will, sollte gerade diesen Mechanismus lieber nicht in Gang setzen.

Ein wesentlicher innerer Grund für die akute Schwäche der FDP liegt im Wesen ihres Falls und Wiederaufstiegs im vergangenen Jahrzehnt. Der junge Aufbauheld Christian Lindner stellte seine frischere, agilere und imagebewusste Partei neben die Trümmer der alten Honoratioren-FDP, weit weg von den Klischees der Akademiker-Stammtische, an de­nen sich in der Bilderbuch-Provinz abends Arzt, Apotheker und Schullehrer versammelten.

Viele Wähler wechselten zur AfD

In den vier Jahren der außerparlamentarischen Wüste wechselte die Anhängerschar jener, die Lindner als Parteimitglieder folgten, zu fast 50 Prozent. Die Mitgliederzahl der FDP wuchs seither insgesamt auf einen neuen Re­kordstand (rund 77 000), die Mitgliedermilieus aber und die Mitgliederbindung wurden eher schwächer. Nach den Messungen zur Wählerwanderung in Niedersachsen verlor die FDP 40 000 Stimmen an die AfD, 25 000 an die CDU – unter ihnen werden viele Sympathisanten der „alten“ Freien Demokraten gewesen sein.

Die FDP-Führung hat schon nach den Niederlagen vom Frühjahr eine Kommission eingesetzt, die Alt und Jung in der Partei wieder stärker zusammenbinden soll. Nun wird eine weitere Kommission kommen, die sich – so die Ankündigung des Vorsitzenden Lindner – „planvoll und mit guten Nerven“ dem äußeren Erscheinungsbild der Partei zu widmen hat. Lautet also die Botschaft: „Ruhe im Schiff“?

Wohl eher ja. Zwar hat Lindner am Tag nach dem Wahldebakel gleich erkennen lassen, dass er den Wahlkampfstreit um die befristete Weiternutzung der Atomkraft gegen die Grünen durchaus fortführen will, ansonsten aber soll, in Partei und Koalition, in dieser Kriegskrisenzeit lieber alles eingerichtet bleiben, wie es ist. Auch in dieser Haltung wirkt eine Erfahrung aus den Zeiten des Niedergangs der FDP vor einem Jahrzehnt fort. Damals beschleunigten hektische Personal- und Positionswechsel den Ansehensverlust der Partei eher, als ihn aufzuhalten, also soll jetzt lieber das Gegenteil gelten.

Mehr zum Thema 1/

Der Kurs soll also bleiben, allerdings müssten die „Positionslichter“ der FDP heller leuchten, wie ihr Ka­pitän jetzt befand. Das ist ein Auftrag, der sich zuallererst an seine Mannschaft richtet, nicht nur an die Navigatoren in der Parteizentrale, sondern auch an die Deckoffiziere in den Regierungsressorts. Wie steht es, jenseits allen Krisenmanagements, um die Digitalisierung des öffent­lichen Dienstes, um die schnelleren In­ternetverbindungen, um die Bildungsoffensive für praktische Berufe, um intelligente Verkehrsvernetzungen? Lieber nicht regieren als schlecht regieren – mit dieser einstigen Begründung für eine Verweigerung von Regierungsverantwortung hat die FDP sich selbst einen Maßstab gesetzt.