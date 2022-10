Wahlanalyse Niedersachsen 2022 : Stephan Weil siegt nach dem CSU-Prinzip

Aktualisiert am

Es ist eine Wahl, die sich vor dem Hintergrund großer Ängste abspielt. Das zeigen die Befragungen, die Infratest Dimap und die Forschungsgruppe Wahlen durchführten.

Drei Viertel der Wähler gibt an, schon jetzt einen Wohlstandsverlust zu spüren und von einer bevorstehenden Wirtschaftskrise auszugehen. 60 Prozent beklagen den Preisanstieg, 67 Prozent fürchten den Einsatz von Atomwaffen durch Russland.

Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich im Vergleich zur Wahl 2017 massiv verdunkelt: 80 Prozent bewerteten sie damals positiv, heute ist mit 54 Prozent die Mehrheit negativ gestimmt. Trotzdem ist Ministerpräsident Stephan Weil wiedergewählt worden und die in Berlin mitregierenden Grünen erzielen ihr bislang bestes Ergebnis in Niedersachsen - kann die CDU als Opposition im Bund in Hannover nicht profitieren. Wie ist das möglich?

Vieles hat mit Stephan Weil zu tun. Natürlich, da ist der Landesvater-Bonus, den der seit bald zehn Jahren regierende Sozialdemokrat seiner Partei beschert. Mit einem persönlichen Zustimmungswert von 53 Prozent steht Weil gut da, ist aber weit entfernt von dem, was Winfried Kretschmann bei der Landtagswahl im Südwesten 2021 (71 Prozent) oder etwa Daniel Günther im Norden im Frühling dieses Jahres (75 Prozent) erreichten.

Einerseits dürfte auch der Hannoveraner Sozialdemokrat Weil Stabilität vermittelt haben, in Krisen durchaus entscheidend; andererseits hat er sich auf ganz eigene Art zunutze gemacht, dass seine Partei im Bund mitregiert. Weil kündigte recht früh ein eigenes Entlastungsprogramm an, das er durchaus als Vorbild für den Bund verstanden wissen wollte.

In der Folge triezte er Berlin, es ihm gleichzutun, mehr für die Unternehmer und Privatleute zu tun. Damit bekam er als Mitglied der Kanzlerpartei medial besondere Aufmerksamkeit, dürfte aber auch in Regierungskreisen mehr Gehör gefunden haben als etwa ein christdemokratischer Ministerpräsident. Wo es sich anbot, lobte Weil auch mal die Ampel-Koalition. Alles nach Augenmaß. Es entstand der Eindruck von innerer Distanz zur offiziellen Linie - und eine parteiinterne Opposition. Moment, das kennen Sie? Genau, damit hat die CSU schon einige Wahlen für sich entschieden: Nah an der Macht, um von ihr zu profitieren, weit genug davon entfernt, um sich zu profilieren.

Das zeigt sich darin, dass jeder zweite SPD-Wähler in Niedersachsen den Kurs im Bund für zu zögerlich hält, auch wenn eine Mehrheit den Kurs des Kanzlers grundsätzlich stützt. 80 Prozent der niedersächsischen Wähler finden, dass Olaf Scholz schneller entscheiden sollte, 68 Prozent möchten, dass stärker Menschen geholfen wird, die es wirklich brauchen. Mit der Bundesregierung sind nur 43 Prozent zufrieden, mit der Landesregierung hingegen 53 Prozent. Die niedersächsische SPD hat sich vom Bund abgesetzt.

Streitthemen abgeräumt

Auch jeder zweite SPD-Wähler sorgt sich um die Energieversorgung im Winter, fühlt sich aber beim entscheidenden Thema Energie von Weil mitgenommen. Streitthemen hat Weil vor der Wahl abgeräumt, auch das kennt man von der CSU (Stichwort Abstandsregeln von Windrädern oder die Erdverkabelung bei Stromtrassen); in Niedersachsen hätte zwar eine deutliche Mehrheit den Weiterbetrieb des AKW Emsland befürwortet, aber einen möglichen Widerstand im rot-grünen Milieu wollte man lieber nicht eingehen.