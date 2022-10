Niedersachsen-Liveblog : Kommt Rot-Grün in Hannover?

Noch eine Stunde sind die Wahllokale in Niedersachsen geöffnet. Bis zum Mittag hatten von den gut sechs Millionen Wahlberechtigten 24,6 Prozent ihre Stimmen abgegeben. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren waren es zu diesem Zeitpunkt knapp 27 Prozent. Allerdings wird erwartet, dass der Anteil der Briefwähler dem Trend der vergangenen Jahre folgend diesmal höher ausfallen wird (2017: 19 Prozent).



Erwartet wird ein knapper Ausgang zwischen der SPD mit Ministerpräsident Stephan Weil und der CDU mit Bernd Althusmann. Die SPD lag in letzten Umfragen leicht vorn. Die letzte Landtagswahl in diesem Jahr gilt als Stimmungstest für die Ampel-Koalition in Berlin. Die Energiekrise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine war auch in Niedersachsen zentrales Thema. Weil hat sich dafür ausgesprochen, künftig mit den Grünen und nicht mehr wie bisher mit der CDU regieren zu wollen.





Die CDU mit Spitzenkandidat und Wirtschaftsminister Althusmann lag in Umfragen an zweiter Stelle vor den Grünen. Althusmann hat sich offen für eine Koalition entweder mit der SPD, den Grünen oder auch für ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP gezeigt. Die Liberalen müssen allerdings um den Wiedereinzug in den Landtag kämpfen.





Ein Gewinner der Wahl könnte die AfD werden: Sie kann mit ihrem besten Ergebnis überhaupt in Niedersachsen rechnen und kommt in Erhebungen auf mehr als zehn Prozent.



Als wichtige Themen neben den hohen Energiepreisen gelten die weitere Nutzung der Atomenergie bis 2024, für die sich CDU und FDP aussprechen, sowie die Unterrichtsversorgung in Schulen. Sollte die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, wird mit neuen Spannungen im Ampel-Bündnis in Berlin gerechnet.