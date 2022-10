Niedersachsen hat gewählt : Nummer sicher

Die Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition in Berlin schlug sich in Niedersachsen nur mäßig nieder. Umwälzungen gab es den Wählern schon genug. Gegen SPD und Grüne gerichtete Wechselstimmung kam nicht auf.

Zwischen den beiden jüngsten Landtagswahlen in Niedersachsen liegen – anders als zuvor – ganze fünf Jahre. Doch mit diesem Zeitmaß ist höchst unvollkommen beschrieben, was sich seit Oktober 2017 in und für Deutschland verändert hat.

Damals erwogen CDU/CSU, Grüne und FDP die Möglichkeit einer Koalition im Bund, die niedergeschlagene SPD stand unter Führung eines gewissen Martin Schulz, und die Hauptsorge der Niedersachsen galt schon nicht mehr den vielen Kriegsflüchtlingen und Migranten, die seit 2015 ihr Heil in Deutschland gesucht hatten.

Zwischen Harz und Nordsee war das wichtigste Thema der mehr als mäßige Zustand des Bildungswesens.

Heute wären Landespolitiker froh, wenn sie ihre Fähigkeit zur Krisenbewältigung an diesem ewigen Sorgenkind beweisen müssten. Statt dessen sind sie in der Folge des Ukrainekrieges tagtäglich mit Phänomenen konfrontiert, für die es – Stichwort Energiekrise oder grassierende Inflation – vor fünf Jahren kaum Worte gab.

Wer aber in der Opposition oder als kleinerer Koalitionspartner darauf gesetzt hatte, dass die mit Händen zu greifende Unzufriedenheit mit der Bundesregierung sich in Niedersachsen in eine Wechselstimmung ausmünzen könne, der sah sich am Sonntagabend enttäuscht.

Sieht man von der erwartbar hohen Mobilisierung potentieller AfD-Wähler ab, so stehen die Zeichen weniger auf Neuanfang denn auf Rückkehr zum gefühlt Sicherheit gebenden status quo ante namens Rot-grün: Eine konturenlose CDU wird mit dem schlechtesten Ergebnis seit 1955 aus der Mesalliance namens großer Koalition in die Opposition entlassen, die Freien Demokraten werden wohl abermals nicht für eine Regierungsbildung gebraucht, die Grünen werden stärker denn je – doch der Rückstand auf die sich bieder-solide gebende SPD ist trotz Verlusten so groß, als sei auch in dieser Hinsicht die Zeit in Niedersachsen stehengeblieben.

Sollten die Bürger überall im Land diese Ruhe über den Winter bewahren, es wäre – im übertragenen Sinn – nicht die schlechteste Wahl.