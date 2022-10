Landtagswahl : SPD kann mit Grünen in Niedersachsen regieren

Die SPD hat die Landtagswahl in Niedersachsen am Sonntag klar gewonnen und wird wohl mit den Grünen zusammen regieren können. Nach ersten Prognosen ist es Ministerpräsident Stephan Weil gelungen, mit seiner Partei deutlich besser abzuschneiden als die CDU unter Herausforderer Bernd Althusmann. Demnach kam die SPD mit leichten Verlusten gegenüber der Wahl im Jahr 2017 auf deutlich mehr als 30 Prozent der Stimmen.

Die CDU blieb dagegen laut Prognosen klar unter der Marke von 30 Prozent. Damit ist das Vorhaben von Wirtschaftsminister Althusmann gescheitert, die SPD an der Spitze der Regierung in Hannover abzulösen. Die ARD sieht die SPD in der ersten Hochrechnung bei 33,3 Prozent, das ZDF bei 32,7 Prozent. Die CDU liegt bei der ARD bei 28 Prozent, beim ZDF bei 27,5 Prozent. CDU-Generalsekretär Mario Czaja sagte: „Es ist für uns kein schönes Ergebnis.“ Der SPD sei es gelungen, sich vom Bundestrend völlig abzukoppeln, sagte Czaja im ZDF. Althusmann kündigte am Sonntagabend seinen Rücktritt als CDU-Landesvorsitzender an.

Die Grünen haben erhebliche Zugewinne erzielt; die ARD sieht sie laut der Hochrechnung bei 13,8 Prozent, das ZDF bei 14,3 Prozent. Weil hatte vor der Wahl deutlich gemacht, dass er nach Möglichkeit ein rot-grünes Regierungsbündnis anführen wolle. Die grüne Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg hatte sich nicht als Kandidatin für das Ministerpräsidentenamt ausrufen lassen; sie trat in einer Doppelspitze mit dem früheren Landwirtschaftsminister Christian Meyer an. Falls die Grünen in Niedersachsen in eine Koalition eintreten sollten, wären sie in zwölf von 16 Bundesländern an der Regierung beteiligt.

Die FDP, im Bund der Koalitionspartner von SPD und Grünen, muss laut den ersten Prognosen bangen, ob sie die Fünfprozenthürde überspringen würde. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat das schlechte Abschneiden seiner Partei auch mit der Politik der Ampel-Koalition und der Rolle der FDP in ihr begründet. Ein wesentlicher Teil der FDP-Wähler in Niedersachsen fremdele nach wie vor mit der Ampel in Berlin und mit der Rolle der FDP, sagte Kubicki am Sonntagabend. Man habe in der Ampel einen guten Start hingelegt, dann sei Russlands Überfall auf die Ukraine passiert. Er erwähnte die Energieversorgung, die Inflation und die Sorge, ob der Frieden gewahrt bleiben könne. „Darauf gibt es jedenfalls bisher keine vernünftigen Antworten. Daran werden wir arbeiten müssen oder diese Ampel wird in schweres Fahrwasser kommen.“ Personalfragen spielten nach dieser Wahl keine Rolle, sagte Kubicki.

Etwas niedrigere Wahlbeteiligung

Laut den Prognosen landete die AfD knapp hinter den Grünen und kam auf ein zweistelliges Ergebnis - bei 11,7 beziehungsweise 11,8 Prozent. Damit konnte die Partei mit Stefan Marzischewski-Drewes ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren etwa verdoppeln. Die Partei stoppt damit auch ihren Abwärtstrend der vergangenen Monate. Erstmals seit der Wahl zur Hamburgischen Bürgerschaft vor gut zweieinhalb Jahren konnte die AfD bei einer Landtagswahl wieder Stimmenanteile hinzugewinnen. Der Parteivorsitzende Tino Chrupalla sagte im ZDF: „Wir haben als Opposition nicht nur Proteststimmen bekommen, wir haben klare Kante gezeigt".

Die AfD sei die einzige Partei, die die Ursachen für die Unzufriedenheit der Bürger benannt habe. Das seien die Energiekrise und die Preissteigerungen, die durch den "Wirtschaftskrieg von Habeck" und die Sanktionen gegen Russland verursacht worden seien.„Wir haben die richtigen Themen benannt.“ Die AfD habe vor allem Themen der FDP besetzt und für sich nutzen können.

Für die Linke hat es nach den Prognosen abermals nicht für einen Einzug in den Landtag gereicht. Die Partei verfehlte demnach – wie bereits bei der Wahl 2017 – die Fünfprozenthürde deutlich und kommt auf nur noch maximal 3 Prozent.