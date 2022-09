Landtagswahl Niedersachsen : Hier wird noch um die Sache gestritten

Aktualisiert am

Der Wahlkampf kommt in Gang: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf dem Markt in Osnabrück Bild: dpa

Vor der Landtagswahl in Niedersachsen stellen sich die Parteien auf einen Wahlkampf ein, der stark von der bundespolitischen Stimmungslage geprägt ist. Die allgemeine Sorge der Wahlberechtigten vor der Teuerung und kalten Wohnungen im nahenden Winter dürfte andere Themen überdecken. Für eine Auseinandersetzung über spezifisch niedersächsische Fragestellungen wird bis zum 9. Oktober so wenig Raum bleiben.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Eine Ausnahme bildet die Energiepolitik, denn gerade an diesem Punkt ist Niedersachsen traditionell eng mit der bundespolitischen Debatte verschränkt. Einig sind sich die vier für eine Regierungsbildung in Hannover relevanten Parteien SPD, CDU, Grüne und FDP darin, dass sie die erneuerbaren Energien weiter ausbauen wollen. Die Grünen unterbreiten dazu in ihrem Programm die weitreichendsten Vorschläge.