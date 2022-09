Landtagswahl in Niedersachsen : Der Horizont reicht nur bis zur nächsten Stromrechnung

Ein Gewinner der Landtagswahl in Niedersachsen steht schon fest: Es sind die Hersteller der großen Wahlplakate an den Straßen, die gegenwärtig hektisch überarbeitet und ausgetauscht werden. Denn die Parteizentralen sind überzeugt, dass die Sorgen um die Energieversorgung und vor weiteren Kaufkraftverlusten bis zum Wahl­termin am 9. Oktober alle anderen Themen in den Schatten stellen.

Der Wahlkampf wird auch deshalb so stark von der deutschen Energiepolitik bestimmt, weil Niedersachsen stärker als andere Länder von deren Umwälzungen betroffen ist. Niedersachsen produziert mit seinen Windkraftanlagen nicht nur einen bedeutenden Teil des deutschen Ökostroms. Es soll bald auch der größte Standort für den LNG-Import werden. Im niedersächsischen Boden befinden sich zudem die größten deutschen Erdgasvorkommen. Auch die Anti-Atomkraft-Bewegung hat hier ihre kräftigsten Wurzeln.