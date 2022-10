Ministerpräsident Stephan Weil : Ein Niedersachse, verschlossen wie die Sphinx

Stephan Weil steuert auf den dritten Wahlsieg zu. Was ist sein Erfolgsrezept? Über einen Sozialdemokraten, der sich nie in die Karten schauen lässt – und der mit den Leuten kann.

Niedersachsens Ministerpräsident und SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil beim Kramermarkt in Oldenburg am 1. Oktober Bild: Daniel Pilar

Die Eröffnung des traditionsreichen Kramermarkts in Oldenburg bereitet Stephan Weil sichtlich Freude. Eine Menschenmenge säumt die abgesperrte Straße im Spalier. Der niedersächsische Ministerpräsident sitzt auf der Rückbank einer eleganten Pferdekutsche und fährt gemächlich hindurch.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover.



Von Zeit zu Zeit greift Weil in seinen Vorrat an Sahne-Karamell und wirft die süßen Klumpen ins Volk. Der SPD-Politiker achtet zwar auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Süßigkeiten. Gewisse Streuverluste lassen sich aber nicht vermeiden. Nach dem kräftigen Regenguss, der kurz darauf einsetzt, liegen etliche Sahne-Karamell patschnass und zerquetscht vor den Absperrgittern auf dem Asphalt.

Es sei sein bisher anstrengendster Wahlkampf, erzählt Weil auf der Fahrt zum nächsten Termin bei der Schuldnerberatung der Diakonie in Bad Bederkesa. Wo er auch hinkomme, blicke er in sorgenvolle Gesichter wegen der steigenden Preise und der unsicheren Energieversorgung. Weil hat sich angepasst an diese Stimmung. Auf einem seiner Wahlkampfplakate schaut er so ernst, dass man beinahe Angst bekommt. „Verantwortung in schwierigen Zeiten“, steht darauf. Und: „Das Land in guten Händen.“

Wunschbündnis Rot-Grün

Bisher deutet alles darauf hin, dass die Niedersachsen-SPD mit dieser voll auf den Amtsbonus ihres Spitzenkandidaten abstellenden Kampagne richtigliegt. Laut den bisherigen Umfragen steuert die Partei auf einen Wahlsieg und auf Weils erklärtes Wunschbündnis Rot-Grün zu. Falls es am Sonntag schlecht läuft, müsste man noch die FDP dazunehmen, aber auch das wird der routinierte Politikmanager hinbekommen. So oder so wäre es die dritte Amtszeit für den 63 Jahre alten Juristen. Wenn Stephan Weil bis zum Ende durchhält, wäre das Land Niedersachsen von niemand anderem länger regiert worden, Ernst Albrecht eingeschlossen.

Was ist das Erfolgsrezept dieses Politikers, den man aufgrund seines stetigen Gemüts rasch zu kennen glaubt, der sich aber niemals in die Karten schauen lässt und eine sphinxhafte Verschlossenheit perfektioniert? Zunächst: Weil kann mit Leuten. Er ist ein höflicher und umgänglicher Mensch, der gerne Kontakte knüpft und zuhören kann. „Was würden Sie machen, wenn Sie Ministerpräsidentin wären?“, fragt er die Schuldnerberaterin in Bad Bederkesa.

Weil lässt auch keinen Termin ungenutzt verstreichen, ohne zwei, drei neue verbindlich-unverbindliche Kontakte im Land zu knüpfen. In seinen zehn Jahren als Ministerpräsident hat der SPD-Politiker so auch kräftig in unionsnahen Unternehmermilieus gewildert. Sein CDU-Herausforderer und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat dem viel zu wenig entgegenzusetzen.

Permanent im Wahlkampf

Mit seinen „Auf ein Wort“-Veranstaltungen hat Weil auch einen permanenten Wahlkampf etabliert. Diese Townhall-Meetings finden auch während der Legislaturperiode beständig statt. Für den Wahlkampf fährt die Parteizentrale lediglich die Taktung hoch. Am Morgen hatte der SPD-Politiker „Auf ein Wort“-Termine in Pennigbüttel und in Nordenham, am Abend tritt er dann in Otterndorf auf, wo die Elbe in die Nordsee mündet. „Das Prinzip ist wie bei ‚Inas Nacht‘“, erklärt Weil. Die Bürger schreiben ihre Frage auf einen Bierdeckel, der Ministerpräsident antwortet. Man wolle schließlich keine „Scheindiskussionen“ wie bei diesen „Politikerveranstaltungen“ führen, sagt Weil.

Die Bierdeckel laufen allerdings über den Tisch von SPD-nahen Moderatoren, und kritisch nachhaken können die Bürger nur selten. Aber der Ministerpräsident erfährt, wo in der Region der Schuh drückt, lernt wieder ein paar neue Leute kennen und kann zeigen, dass er nach fast zehn Jahren als Ministerpräsident, sieben Jahren als Oberbürgermeister von Hannover und neun Jahren als Kämmerer der Landeshauptstadt zu beinahe jeder politischen Materie aus dem Stegreif sprechfähig ist.