Hamburger Bürgerschaft : Für Tschentscher bleibt Rot-Grün erste Wahl

In den Hochrechnungen liegt die SPD mit großem Abstand vorn. Die Grünen verdoppeln ihr Ergebnis. Die CDU verliert, FDP und AfD müssen um den Verbleib in der Bürgerschaft bangen. Rot-Grün hätte eine komfortable Mehrheit.

Die SPD hat bei der Hamburger Bürgerschaftswahl Verluste erlitten, bleibt aber klar stärkste Kraft. Die Partei des Ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher kam nach Hochrechnungen auf bis zu 38 Prozent der Stimmen, das wäre eine deutliche Einbuße gegenüber bei der Wahl vor fünf Jahren. Die Grünen, die mit den Sozialdemokraten zuletzt eine Koalition gebildet hatten, verbesserten ihr Ergebnis deutlich. Spitzenkandidatin und Vizebürgermeisterin Katharina Fegebank erreichte mit ihrer Partei gut 25 Prozent und konnte damit das Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.

Die CDU kam nur knapp auf ein zweistelliges Ergebnis. Die Partei des Spitzenkandidaten Marcus Weinberg erlitt damit herbe Verluste. Es war das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte des Hamburger Landesverbandes. Hochrechnungen sahen die Linken in Hamburg bei etwa neun Prozent, sie würde sich damit leicht verbessern. Unklar blieb, ob FDP und AfD die Fünfprozenthürde überspringen und in der neuen Bürgerschaft vertreten sein würden. Die Hochrechnungen sahen die FDP bei genau fünf Prozent, die AfD knapp darunter.

„Ein Push für die SPD“

SPD und Grüne könnten ihre Koalition im Hamburg demnach fortsetzen und würden über eine komfortable Mehrheit in der Bürgerschaft verfügen. Voraussichtlich wird es auch für eine Koalition aus SPD und CDU reichen.

Bürgermeister Tschentscher (SPD) zeigte sich trotz Stimmenverlusten sehr zufrieden mit dem Ergebnis und sprach von einem „großartigen Abend“. Seine erste Wahl wäre es nun, die rot-grüne Koalition fortzusetzen, sagte Tschentscher im ZDF. „Wir haben immer gesagt, dass Rot-Grün die naheliegende Option ist.“ Vor Anhängern beschrieb der Bürgermeister den Weg der SPD bis zum Wahlergebnis dieses Sonntags so: „Als wir uns vor zwei Jahren neu aufgestellt haben, war das alles nicht selbstverständlich“, sagte Tschentscher. „Wir hatten da einiges zu ertragen.“ Er verwies auf bundespolitische Turbulenzen bis hin zum Rücktritt der Parteivorsitzenden Andrea Nahles. Das Erfolgsrezept sei gewesen, sich „auf das zu konzentrieren, was wir in Hamburg geleistet haben“, sagte Tschentscher. Das habe der SPD in der Hansestadt Zuversicht gegeben, und damit sei erreicht worden, „dass die Hamburger SPD die bestimmende Kraft in dieser Stadt bleibt“. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte die Hoffnung, dass das Hamburger Ergebnis „ein Push ist für die SPD“. Die nannte er „eine pragmatische, geerdete Volkspartei“. Bürgermeister Tschentscher habe das „sehr gut gemacht“, sagte Scholz.

„Es hat für uns politisch gewittert“

Die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank sagte, das Wahlergebnis spreche „eine deutliche Sprache“. Zwei Drittel der Wähler seien zufrieden gewesen mit Rot-Grün. „Wenn es bei den Ergebnissen für die AfD bleibt, haben wir als Demokratinnen und Demokraten heute alle großen Grund zu feiern.“ Der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck nannte den Wahlausgang „phantastisch“ für seine Partei. „Das ist das zweitbeste Ergebnis in der grünen Geschichte.“ In der Bundespolitik ergebe sich „eine extrem herausfordernde Situation für die Demokratie“. Die CDU sei „vor allem mit sich selbst beschäftigt“, und es gebe „keine Erfahrung mit einem Bundestagswahlkampf, ohne dass der Amtsinhaber antritt“, sagte Habeck. „Wir laufen auf offene, instabile Verhältnisse zu.“