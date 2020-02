Keine Stadt wie andere : Hamburg wählt sich selbst

An diesem Sonntag wird die Hamburger Bürgerschaft gewählt. Die Stadt diskutiert, was sie ist, was sie bleiben und was sie werden will. Eine Geschichte über den Hafen, den Hundekot – und die Ungeduld.

„Die schönste Arbeit, die es neben der Spitze in der Bundespolitik gibt, ist die Führung eines Stadtstaates, ist es, Erster Bürgermeister in Hamburg zu sein“, sagt Klaus von Dohnanyi, und der muss es wissen. „Nirgendwo haben Sie sonst einen so breiten Einfluss auf alle politischen Ebenen, vom Bundesrat mit seinen bundespolitischen Themen bis hin zum Hundedreck in Hamburg“, sagt er. „Ich konnte an dem einen Tag in Bonn über Außenpolitik diskutieren, und als ich an einem anderen Tag mal die Hundesteuer in Hamburg erhöhen wollte, hatte ich plötzlich 500 Leute mit ihren Hündchen auf dem Rathaus-Markt, die da alles vollgekackt haben.“

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent für Norddeutschland und Skandinavien mit Sitz in Hamburg. F.A.Z.



Dohnanyi sitzt auf dem Sofa in seinen Arbeitsräumen. Zwischen den Ästen und Sträuchern hinter den Fenstern geht langsam die Sonne unter. Ein wunderbares Haus ganz nah an der Alster, es ist eine der schönsten Ecken der Stadt. In der oberen Etage lebt Dohnanyi mit seiner Frau. Von 1981 bis 1988 war der SPD-Politiker Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Es war nach einer langen Karriere in der Politik sein letztes großes Amt. In seinen Arbeitsräumen sind viele Bücher, aber wenige Fotos, kaum etwas erinnert an seine Zeit im Bürgermeisterbüro. Nur sein altes Stehpult steht vor einem Bücherregal, das hatte man ihm zum Abschied geschenkt.

91 Jahre ist Dohnanyi jetzt alt, aber wenn man verstehen will, wie die Stadt und ihre Politik so tickt, lohnt es sich, auf einen Tee vorbeizukommen. Was also ist da zuerst in seinem Kopf, wenn er an Hamburg denkt? „Zuerst ist da immer das schöne Hamburg. Das ganze Wasser, der See direkt vor dem Rathaus, die Kanäle und natürlich der Hafen“, sagt Dohnanyi. „Die Lichter der Hafenarbeit in der Nacht, gekrönt von der Elbphilharmonie als symbolische Verbindung von Wasser und Wind.“ Das ist aber nur die Oberfläche. „Inhaltlich“, sagt Dohnanyi, sei die Stadt sehr stark von einer Innenbezogenheit geprägt. „Die Stadt lebt in sich selbst und für sich selbst.“ Sie habe zwar eine große Offenheit zur Welt, sei sich im Grunde genommen aber selbst genug. Das sei ein Vorteil und ein Problem. „Die Stadt ist selbstsicher und stolz. Der Nachteil ist, dass die Stadt eine unter vielen ist, aber das nicht immer erkennt.“

An diesem Sonntag wählen die Hamburger eine neue Bürgerschaft. Sie entscheiden, ob Peter Tschentscher von der SPD Bürgermeister bleiben darf, oder ob die Grüne Katharina Fegebank als erste Frau in Dohnanyis und Tschentschers Fußstapfen tritt. Seit 2015 regieren SPD und Grüne gemeinsam, lange sah es nach einem engen Duell aus. Im Wahlkampf war viel von Veränderung die Rede. Fegebank verlangte mehr Mut und die Bereitschaft, etwas auszuprobieren. Tschentscher hielt es da eher mit bedachten Schritten, immer einer nach dem anderen. Die Stadt diskutierte über das, was sie ist und was sie sein will. So groß wie die Stadt ist, so unterschiedlich sind auch die Meinungen dazu.