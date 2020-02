Debakel in Hamburg und Erfurt : Die CDU leidet unter ihrer „Führungslosigkeit“

In der Union brodelt es. Am Montag wird es in den Gremien um die Unbotmäßigkeit der Thüringer Parteifreunde und um die Niederlage in Hamburg gehen. Und um die Frage: Wer steuert die Partei wohin?

Kein schönes Wochenende: CDU-Generalsekretär schimpfte am Samstag auf die Parteifreunde in Thüringen und kommentierte am Sonntag das schlechte Ergebnis von Hamburg. Bild: dpa

Als im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin um 18 Uhr die Prognosen zum Ausgang der Hamburger Bürgerschaftswahl über die Fernseher verkündet wurden, passierte zunächst – nichts. Für Beifall lieferte das schlechte Abschneiden der CDU keinen Grund, aber nicht einmal ein Stöhnen war zu hören. Totenstille.

Nur als die Zahlen darauf hindeuteten, dass die AfD möglicherweise nicht in die Bürgerschaft einziehen wird, klatschten einige im Foyer. Das Desaster der eigenen Partei war erwartet worden. Gegenüber den ohnehin schon schwachen 15,9 Prozent, die vor fünf Jahren in Hamburg erbeutet worden waren, ging es noch einmal bergab auf etwas mehr als elf Prozent, Stand 18 Uhr. Gut eine Stunde später, als die erste Hochrechnung vorlag, sollte es nicht besser aussehen.

Während Spitzenkandidat Marcus Weinberg schon im Fernsehen die Niederlage eingestand, wurde in Berlin mitgeteilt, dass die übliche Stellungnahme des Generalsekretärs um eine Viertelstunde vorverlegt werde. Paul Ziemiak hatte es offenkundig eilig, die undankbare Kommentierung einer Niederlage zu erledigen und brachte dann auch extrem wenig Zeit mit ans Rednerpult. Nicht einmal zwei Minuten sprach er, keine Frage ließ er zu. Er begann seinen Auftritt mit einer Gratulation an den sozialdemokratischen „Wahlsieger“ Peter Tschentscher. Es sei dessen „persönlicher Sieg“.

„Ein bitterer Tag für die CDU“

Vielleicht war das eine Lehre aus der für die CDU so folgenreichen Landtagswahl in Thüringen im vorigen Oktober. Von Berlin aus war der Landespartei immer wieder vorgeworfen worden, ihre Niederlage nicht eingesehen und eingestanden zu haben. Die Folgen führten zu einer Erschütterung der CDU, die auch das Wochenende der Hamburg-Wahl dominierten. Ziemiak sprach dann noch von einem „bitteren Tag“ für die CDU, von einem „historisch schlechten“ Wahlergebnis, an dem es „nichts schönzureden“ gebe. Für einen kurzen Dank an Spitzenkandidat Weinberg war noch Zeit. Und für den Hinweis, dass durch die „Ereignisse“ in Thüringen die CDU in Hamburg nicht auf ihre Pläne habe hinweisen können.

Bevor Ziemiak sich äußerte, hatte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der Nachfolger der glücklosen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, in einem Interview schon mehr gesagt als der Generalsekretär. Das Resultat in Hamburg müsse die Partei „aufschrecken“. Die CDU – er meinte erkennbar die Bundespartei – gebe ein „Bild der Führungslosigkeit“ ab. Zwar sprach Hans Kramp-Karrenbauer noch zu, die CDU führen zu können. Doch müsse am Montag, wenn sich Präsidium und Vorstand treffen, geklärt werden, wie es weitergeht.

Wer wird Kanzlerkandidat?

Dass ein enger Vertrauter Kramp-Karrenbauers in einem kurzen Interview mehrfach auf die Führungslosigkeit hinweist, ist ein Zeichen dafür, wie verunsichert die CDU ist. Hans forderte, die offenen Personalfragen müssten schnell beantwortet werden. Seine Äußerungen deuteten darauf hin, dass er vor allem rasch eine stabile Parteiführung haben will. Zu entscheiden ist dann auch noch, wer Kanzlerkandidat wird. Am Wochenende hatte dagegen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, dessen Wort in der CDU nach wie vor Gewicht hat, geäußert, man möge sich im Verlaufe des Jahres mit inhaltlichen Fragen beschäftigen. Personalentscheidungen könnten noch Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres beantwortet werden.

Am Samstag hatte in der CDU-Führung in Berlin – aber auch in den Landesverbänden der Partei – die pure Wut geherrscht über die Entscheidung des Thüringer Landesverbands, dem bisherigen Ministerpräsidenten in Erfurt, Bodo Ramelow von der Linkspartei, mit ein paar CDU-Stimmen wieder auf den Stuhl des Regierungschefs zurück zu helfen. Sofort war klar gewesen, dass die Berliner Führung dazu niemals Ja sagen würde. Die Teilnehmer der Gremiensitzungen am Montag werden also neben der Nachlese des Wahlsonntags vor allem darüber sprechen, wie es in Erfurt weitergeht. Und an der Spitze der Bundespartei.