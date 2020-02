Liveblog zu Orkantief „Sabine“ : Sturmflut an der nordfriesischen Küste

Sturmflut an der nordfriesischen Küste am Montagnachmittag +++ Strand auf Wangerooge stark beschädigt +++ einige Fernverkehrszüge fahren wieder +++ 220 weitere annullierte Flüge am Amsterdamer Flughafen Schiphol +++ Die Entwicklungen im Liveblog