Wahl in Großbritannien : „Das ist ein starkes neues Mandat für den Brexit“

Die Konservativen von Premierminister Boris Johnson haben die Wahl in Großbritannien nach den ersten Prognosen klar gewonnen. Johnson hat damit freie Bahn für seinen Brexit-Deal. Er kann das Land am 31. Januar aus der EU führen.

Boris Johnson am frühen Freitagmorgen in seinem Wahlkreis im Londoner Stadtteil Uxbridge Bild: Reuters

Die Konservativen von Premierminister Boris Johnson haben nach neuen Berechnungen der Sender BBC und Sky News die Wahl in Großbritannien klar gewonnen. Die Sender bezogen sich dabei am frühen Freitagmorgen auf die Auszählung von mehr als einem Drittel der Wahlkreise, die die Prognose vom Donnerstagabend bestätige. Demnach erzielten die Konservativen 368 der insgesamt 650 Sitze und haben damit einen Vorsprung von 86 Mandaten vor den übrigen Parteien.

Die Labour-Partei kam nach der Prognose auf 191 Mandate – sollte sich dieser Ausgang bestätigen, wäre das für die britischen Sozialdemokraten ein historisch schlechtes Ergebnis. Die Schottische Nationalpartei (SNP) kommt der Prognose zufolge auf 55 der 59 Sitze in Schottland, die proeuropäischen Liberaldemokraten erzielten demnach 13. Ein belastbares Ergebnis wurde allerdings erst am frühen Freitagmorgen erwartet.

Bleibt es nach der Auszählung der Stimmen bei dem Vorsprung für die Tories, hätte der Regierungschef, der seit Anfang September keine Mehrheit mehr im Unterhaus hatte, freie Bahn für seinen Brexit-Deal und könnte Großbritannien wie geplant zum 31. Januar 2020 aus der Europäischen Union führen.

Johnson, der seinen Wahlkreis im Londoner Stadtteil Uxbridge klar gewann und seinen Vorsprung auf den Labour-Kandidaten dabei noch ausbauen konnte, bedankte sich bei allen Wählern, freiwilligen Helfern und Kandidaten seiner Partei. „Das ist ein starkes neues Mandat für den Brexit“, sagte er in der Nacht zu Freitag in Uxbridge bei der Verkündung des dortigen Wahlergebnisses. Jetzt werde seine Regierung den Brexit schnell umsetzen. „Das ist eine historische Wahl“, sagte Johnson weiter. Am späten Abend hatte er auf Twitter geschrieben: „Wir leben in der großartigsten Demokratie der Welt“.

Corbyn: „Offensichtlich eine sehr enttäuschende Nacht“

Dagegen herrschte bei der Labour-Partei Katerstimmung. Der Parteivorsitzende Jeremy Corbyn deutete einen Rückzug an. Er werde seine Partei nicht in die nächsten Wahlen führen, sagte er in der Nacht zum Freitag. Er werde ihr aber bei der Diskussion über ihre Zukunft vorstehen. „Das ist offensichtlich eine sehr enttäuschende Nacht." Die Partei müsse nun abwägen wie es weitergehe. Corbyn hat seinen Wahlkreis gewonnen.

Die SPD-Europapolitikerin Katarina Barley dämpfte die Hoffnung auf ein rasches Ende des Brexit-Streits. Johnson habe mit „der leeren Versprechung“ gepunktet, den Brexit schnell abhandeln zu können, erklärte die Vizepräsidentin des Europaparlaments am späten Donnerstagabend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Zunächst müsse der Austrittsvertrag durch das britische und das Europäische Parlament. „Und danach geht es erst richtig los: Die zukünftige Beziehung des Vereinigten Königreiches mit der EU muss verhandelt werden“, erklärte Barley. „Johnson will das in wenigen Monaten schaffen - das wird nicht funktionieren.“

Dem Austrittsabkommen zufolge soll das Land bis Ende 2020 in einer Übergangsphase bleiben. Bis dahin will Johnson einen Vertrag über die künftigen Beziehungen mit der Staatengemeinschaft aushandeln. Die Zeit dafür gilt jedoch als denkbar knapp. Eine Verlängerungsoption um bis zu zwei Jahre, die noch bis Juli 2020 möglich ist, hat der Premier ausgeschlossen. Sollte kein Anschlussabkommen zustande kommen, droht Ende kommenden Jahres wieder ein No-Deal-Szenario.