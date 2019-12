Reaktionen auf Britannien-Wahl : „Damit habe ich nicht gerechnet“

Aktualisiert am

Alle wollen Boris: Am Tag nach der Wahl ist der Ansturm vor dem Regierungssitz groß. Bild: Oli Scarff / AFP

Obwohl die Umfragen im Vorfeld bereits auf einen Wahlsieg von Boris Johnson hingedeutet haben, hat das deutliche Ergebnis bei der Wahl in Großbritannien den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen (CDU) überrascht. „Nein, ich habe damit nicht gerechnet, dass es wirklich ein großer Wahlsieg wird, ein Erdrutsch zu seinen Gunsten“, sagte der CDU-Politiker am Freitag im Inforadio vom rbb. Das Ergebnis sei jetzt zu akzeptieren.

Röttgens Parteivorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel gratulierte Johnson: „Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit für die Freundschaft und enge Partnerschaft unserer Länder", ließ sie am Freitagvormittag sie über Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter mitteilen.

Andere Staats- und Regierungschef in der Europäischen Union verbinden mit Johnsons Wahlsieg eine rasche Umsetzung des Brexits. Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel äußert sich erleichtert über das klare Ergebnis der britischen Parlamentswahlen. „Die Leute sind es leid“, sagt der Liberale. Johnson müsse jetzt endlich liefern, was er versprochen habe – den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Das wäre gut für alle.

Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hofft, dass der Handel zwischen Großbritannien und der EU auch künftig zollfrei ist. Man müsse nach dem Brexit nun einen „Handelsvertrag plus“ aushandeln, sagt er. Zugleich pocht er darauf, dass es keine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland geben wird.

Maas: Britannien könnte später wieder eintreten

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) äußerte gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben) nach dem Wahlerfolg der britischen Konservativen mit Premierminister Boris Johnson die Erwartung, „dass der geregelte Austritt Ende Januar stattfinden wird“. Der Abschied der Briten von der EU sei bedauerlich, „aber die Entscheidung haben wir zu akzeptieren“. Jetzt gehe es darum, „ein enges, ausgewogenes, faires künftiges Verhältnis mit Großbritannien zu gestalten“. Der Außenminister hält es allerdings für möglich, dass Großbritannien zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder in die EU eintreten könnte. „Die Türen der EU bleiben selbstverständlich für Großbritannien offen“, sagte er .

Der Kreml hofft nach dem Wahlsieg des britischen Premiers auf bessere Beziehungen zwischen Moskau und London. Diese Hoffnung bestehe nach jeder Wahl in einem Land, sagte Sprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau laut der Agentur Interfax. Er gehe davon aus, dass die gewählten politischen Kräfte sich darauf konzentrierten, „gute Beziehungen zu unserem Land aufzubauen“. „Ich weiß aber nicht, wie relevant solche Erwartungen für die Konservativen sind“, sagte Peskow.

Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind angespannt. Hintergrund ist der Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal und dessen Tochter Julia im März 2018 mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten chemischen Kampfstoff Nowitschok. Russland weist jede Verantwortung in diesem Fall von sich.