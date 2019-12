Neuer Unterhaus-Sprecher : Nüchtern statt theatralisch

Lindsay Hoyle am Dienstag in London Bild: Reuters

Wenn das britische Unterhaus am Freitag in Zweiter Lesung über das von Boris Johnson ausgehandelte Austrittsabkommen aus der EU abstimmt, wird ein Mann fehlen, der den Brexit-Prozess mitgeprägt hat: John Bercow. Bercow war als Sprecher des Unterhauses verantwortlich für das Prozedere der bisherigen Abstimmungen und präsidierte über alle fehlgeschlagenen Versuche der damaligen Premierministerin Theresa May, ihr Abkommen durch das Parlament zu bringen. Bercow hängte seine Robe am 31. Oktober an den Nagel, am vierten November wurde Sir Lindsay Hoyle zu seinem Nachfolger gewählt.

Hoyle, der ab 2010 schon stellvertretender Sprecher des Unterhauses war, unterscheidet sich in Stil und Ton von seinem Vorgänger. Während Bercow mit viel theatralischem Geschick die Sitzungen leitete, ist Hoyle nüchterner. Das heißt aber nicht, dass er nicht genauso durchsetzungsstark wäre. Seine Auseinandersetzung mit der Schottischen Nationalpartei im Februar 2017 hat Eingang in sämtliche Porträts über ihn gefunden. Auch rein äußerlich wird Hoyle ein anderes Bild abgeben: Die bunten Krawatten von John Bercow sind nun Vergangenheit.

Der neue Sprecher des Unterhauses hat im November schon drei Sitzungstage geleitet, denn gewählt wurde er am 4. November, zwei Tage, bevor am 6. November das Parlament aufgelöst wurde. In seiner Rede, in der er die Wahl zum Sprecher akzeptierte, sagte Hoyle, er werde für Transparenz einstehen und sich für das Wohlergehen der Mitarbeiter des Unterhauses einsetzen – unter Bercow gab es Vorwürfe der Schikane und des Mobbings. Das Haus werde sich verändern, versprach Hoyle, und zwar zum Guten.

Der 62 Jahre alte Hoyle sitzt seit 1997 im Unterhaus. In diesem Jahr wurde der frühere Textilfabrikant aus Adlington in Lancashire – wo er geboren wurde und immer noch lebt – erstmals für die Labour Party ins Parlament gewählt. Damals gelang es ihm, eine 18 Jahre währende Siegesserie der Konservativen im Wahlkreis Chorley zu beenden. Im Parlament wurde er 2010 zum Vorsitzenden des Steuerungsausschusses gewählt und war damit der wichtigste Stellvertreter des Sprechers, der in dessen Abwesenheit über die gesamte Machtfülle der Position verfügen durfte.

Wie es sich für einen englischen Gentleman gehört – Hoyle wurde Ende 2018 zum Ritter geschlagen –, hat auch der Sohn eines früheren Unterhaus-Abgeordneten spleenige Hobbys. So erzählte er in einem Interview, er besitze einen Papagei namens Boris, dem er beigebracht habe, „order, order“ (der Ordnungsruf im Unterhaus) zu krächzen.

Hoyle ist geschieden und lebt in zweiter Ehe. Er hat eine Tochter aus erster Ehe und eine Tochter aus einer anderen Beziehung. Diese starb jedoch 2017 im Alter von 28 Jahren. In seiner Rede nach seiner ersten Wahl erinnerte Hoyle unter anderem an sie. Ihr Tod habe ihn schwer mitgenommen. Am Freitag wurde außerdem bekannt, dass Hoyle unter Diabetes leidet. Die Diagnose habe er kurz vor der Parlamentswahl im Dezember erhalten, teilte er mit. Die Krankheit werde ihn aber nicht daran hindern, seinen Posten auszufüllen.

Angesichts der großen Mehrheit, die Premierminister Johnson im Parlament hat, wird Hoyle aller Wahrscheinlichkeit aber vorerst nicht in dem Maß in Erscheinung treten müssen wie sein Vorgänger. Bercow, der nach eigener Aussage gegen einen Austritt aus der EU gestimmt hatte, hatten die Tories zum Schluss vorgeworfen, voreingenommen zu sein, und alles zu tun, um einen Brexit zu verhindern. Diese Klippen muss Hoyle nun umschiffen. Das dürfte ihm besser gelingen – zumindest hat er bislang nicht öffentlich erklärt, wie er beim Brexit-Referendum 2016 abgestimmt hat.