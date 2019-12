Nach Wahlsieg : Die Heldengeschichten der Tories

Nach dem Sieg in der Unterhauswahl will Boris Johnson die Bürokratie stärker auf seine Politik ausrichten, munkelt man – in Westminster löst das Unruhe aus. Wer zum Erfolg des Premiers entscheidend beigetragen hat, ist hingegen glasklar.

Parteien und Medien im Königreich versuchten am Wochenende, ein Wahlergebnis zu verdauen, das von einigen als „Restrukturierung der politischen Landschaft“ bezeichnet wurde. Während die Anführer der Labour Party für das schlechteste Resultat seit 1935 um Entschuldigung baten und die Nachfolgedebatte begann, entwickelte die Konservative Partei erste Pläne, um ihre Politik stärker auf die neugewonnenen Wähler aus den Arbeitergegenden des englischen Nordens auszurichten. Priorität, hieß es in der Tory-Regierung, habe aber erst einmal die rasche Abwicklung des Brexits.

Das neue Parlament, in dem die Konservativen 365 von 650 Sitzen einnehmen werden, soll Anfang der Woche zusammentreten. Am Dienstag wählen die Abgeordneten den „Speaker of the House“ – vermutlich Lindsay Hoyle, der im November John Bercow nachgefolgt war. Mit ihrer zweiten „Queen’s Speech“ innerhalb von zwei Monaten wird Elisabeth II. das Parlament dann am Donnerstag offiziell eröffnen. Die Regierung will das Brexit-Gesetz mit dem Austrittsabkommen noch vor der Weihnachtspause ein weiteres Mal einbringen. Diesmal muss Johnson um die Mehrheit nicht bangen; Alle Tory-Abgeordneten haben ihre Zustimmung zugesichert. Endgültig verabschiedet sein muss das Gesetz, das auch im Oberhaus behandelt wird, bis 29. Januar. Zwei Tage später soll der Austritt dann vollzogen werden.

Erst danach will Johnson laut Zeitungsberichten das Kabinett umbilden, um die neue Ausrichtung der Konservativen widerzuspiegeln. Das Revirement soll mit einer strukturellen Ressortreform einhergehen. Geplant ist offenbar, das Brexit-Ministerium aufzulösen. Führende Mitarbeiter sollen dann Teil des neuen Verhandlungsteams werden. Ob die Delegation, welche die anstehenden Handelsgespräche mit der EU führen wird, weiterhin von dem Beamten David Frost geleitet wird, ist unklar. Spekuliert wird, dass ein prominenter Minister die Federführung übernehmen könnte.

Reform für Ministerien reformieren

Im Gespräch sind außerdem zwei neue Ministerien: eines für Grenzsicherung und Einwanderung, Ressorts, die bislang im Innenministerium beheimatet sind, und eines für Energie und Klimaschutz, Zuständigkeiten, die in den vergangenen Jahren beim Wirtschaftsministerium lagen. Erwogen werden nach Auskunft der „Times“ auch Zusammenlegungen. Das Handelsministerium könnte mit dem Wirtschaftsministerium verschmelzen und das Entwicklungshilfeministerium dem Außenministerium angegliedert werden. Schon für diesen Montag wird eine kleine Kabinettsreform erwartet. Ersetzt werden müssen unter anderem Kulturministerin Nicky Morgan und der Minister für Wales, Alun Cairns, die vor den Wahlen zurückgetreten waren.

Unruhe in Westminster lösten Berichte aus, denen zufolge Johnson eine grundlegende Reform der Ministerialbürokratie anstrebt. Danach sollen die Regeln für das Einstellen und Entlassen von Staatsbediensteten überprüft werden. Anders als in der deutschen Ministerialdemokratie gibt es im britischen „Civil Service“ keine „politischen Beamten“, die bei einem Regierungswechsel ausgetauscht werden können. Allerdings sitzen in den Regierungsstellen in London viele politische Berater, die nicht Teil des Civil Service sind, aber großen Einfluss haben.