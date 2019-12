Johnson gegen Corbyn : Wer ist der bessere Populist?

Wenn die beiden Spitzenkandidaten übereinander reden, drängt sich der Eindruck auf, dass nach dieser Parlamentswahl ein noch hässlicheres Kapitel britischer Geschichte beginnen wird. Boris Johnson, der Amtsinhaber, nennt seinen Herausforderer Jeremy Corbyn einen „Marxisten“, der den Antisemitismus in der Labour Party nicht in den Griff bekomme, das Land wirtschaftlich ruinieren und außenpolitisch in die Isolation führen werde. Corbyn, der sich zum zweiten Mal um das Amt des Premierministers bewirbt, bezeichnet Johnson als „Lügner“, der den Briten wider besseres Wissen ein Ende des Brexits vorgaukle und am Ende gemeinsame Sache mit Donald Trump machen werde.

Müssen die Briten also an diesem Donnerstag entscheiden, ob sie von einem Links- oder einem Rechtspopulisten regiert werden wollen? Und war es das Brexit-Votum, das die Nation in diese missliche Lage gebracht hat? Ganz so einfach ist es nicht. Der deutsche Brite Ralf Dahrendorf hielt einmal fest, dass „des einen Populismus des anderen Demokratie“ sei – und umgekehrt. „Populismus“ ist oft nicht mehr als ein hohler Kampfbegriff, aber es hilft, wenn man die Kandidaten an drei Kriterien misst, die dem Populismus zugeschrieben werden: Hadern sie mit dem Parlamentarismus? Vereinfachen sie auf unseriöse Weise? Pflegen sie Ressentiments?

Beiden, Johnson wie Corbyn, wird von ihren Gegnern ein gestörtes Verhältnis zum Parlament bescheinigt. Johnson kritisierte das Unterhaus wiederholt als „unfähig“, den Brexit umzusetzen, brachte es gegen den „Volkswillen“ in Stellung und löste es zeitweilig sogar rechtswidrig auf. Doch Johnson ist ein Tory-Traditionalist, der im Glauben an die Vorzüge des britischen Systems sozialisiert wurde. Er legte sich als Chef der Exekutive in einem besonderen Fall mit der Legislative an, hält das Parlament aber prinzipiell für das Herzstück der Westminster-Demokratie.

Mit Corbyn verhält es sich eher umgekehrt. Er ist zwar schon seit 36 Jahren Abgeordneter und nahm das Unterhaus wiederholt vor Johnsons Angriffen in Schutz. Aber für ihn als linken Ideologen war das Parlament nie die Bühne seiner Wahl. Corbyn tritt lieber auf Kundgebungen auf, weil er überzeugt ist, dass sich die Interessen der Menschen letztlich in „Bewegungen“ und „Volksmärschen“ Bahn brechen.

Johnson ist kein reiner Instinktmensch wie Trump

Auch Vereinfachung wird beiden vorgehalten. Johnson ließ die Briten – wissentlich oder unwissentlich – im Unklaren darüber, wie kompliziert der Brexit wird, und baut nun auf deren Ermattung. „Get Brexit done“ heißt ja vor allem: Lasst uns die leidige Sache endlich aus dem Weg räumen. Sein Versprechen, danach das „großartigste Land auf Erden“ zu erschaffen, erinnert in seiner schlichten Euphorie an die Sprache des amerikanischen Präsidenten, der fast alles „terrific“ oder „fantastic“ findet. Anders als Trump ist Johnson allerdings nicht nur Wahlkämpfer und Instinktmensch, sondern ein „public intellectual“, der zumindest jenseits der Kameras zu differenzierter Betrachtung und Wortwahl fähig ist.

Corbyn wirkt hölzerner, läuft aber auf Großbühnen zu demagogischer Form auf. Sein Wahlprogramm ist konkret und ambitioniert. Es verspricht im Falle eines Wahlsiegs radikale, kostspielige Umverteilungsmaßnahmen, die detailliert aufgelistet werden. Corbyns Vereinfachung steckt in der Verkaufsbotschaft: „For the Many, not the Few“ (Für die Vielen, nicht die Wenigen). Die britische Nation, behauptet er, werde nicht nur gerechter, sondern auch produktiver und wohlhabender, wenn die Reichen zur Kasse gebeten würden und ein finanzstarker Staat Gesellschaft und Wirtschaft neu organisiert, oder gar unter Kontrolle brächte.

Auch das Schüren von Ressentiments ist ein Vorwurf, der gegen beide Kandidaten erhoben wird. Johnson musste im Wahlkampf immer wieder frühere journalistische Texte verteidigen, in denen er sich (aus Trotz gegen politische Korrektheit) klischeehaft über Minderheiten geäußert hatte. Allerdings gehört Johnson zum liberalen Milieu Londons und umgab sich schon als Bürgermeister mit eingewanderten Mitarbeitern. Als Premierminister übertrug er zwei seiner wichtigsten Ressorts an Sajid Javid (Finanzen) und Priti Patel (Inneres). Abschätzige Bemerkungen über Randgruppen kamen Johnson im Wahlkampf nicht über die Lippen.