Boris Johnson als Autor : Hauptsache witzig

Stellen wir uns vor, Gerhard Schröder hätte als Ministerpräsident eine Ebert-Biographie geschrieben – oder Helmut Kohl eine über Wilhelm II. Die Vergleiche mit Boris Johnson passen nicht recht, denn Johnson kann schreiben, exzellent, witzig. Und einen Churchill gab es in Deutschland auch nicht. Über den hatte der nun frisch gebackene Wahlsieger Johnson noch als Londoner Bürgermeister ein Buch geschrieben. Untertitel: „Wie ein Mann Geschichte machte“.

Reinhard Müller Verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“ und F.A.Z. Einspruch, zuständig für „Staat und Recht“. F.A.Z.



Darin wird der britische Kriegspremier verherrlicht; seine Absicht sei gewesen, so der Autor im Vorwort, den Helden vor dem Vergessen zu bewahren. Dabei sei er heute noch von Bedeutung, denn „er rettete unsere Zivilisation“. Und nur er allein habe das gekonnt. Er selbst, seine Generation, so Johnson, sei dagegen noch mit dem Bewusstsein von Churchills Größe aufgewachsen. So habe er natürlich früh gewusst, dass Churchill schon als junger Mann außergewöhnlich tapfer gewesen sei, Männer mit seinen eigenen Händen getötet habe, dass auf ihn auf vier Kontinenten geschossen wurde.

Nun sei er selbst natürlich, so Johnson, kein professioneller Historiker und als Politiker, so schrieb er 2014, es nicht wert, auch nur die Schnürsenkel des Großen zu lösen. Doch nun, da die letzten Weltkriegsveteranen ausstürben, müsse es doch noch einmal gesagt werden: Heutzutage glaube man, der Zweite Weltkrieg sei mit russischem Blut und amerikanischem Geld gewonnen worden, und das sei ja auch in gewisser Weise wahr – es sei aber auch wahr, dass „ohne Churchill Hitler fast sicher den Krieg gewonnen hätte.“

Das höchste Lob ist „gut geschrieben“

Also ein Buch über Churchill und zugleich eins über Johnson selbst. Wobei ein britischer Rezensent spitz bemerkte, das einzige, was Churchill und Johnson gemein hätten, sei, dass sie beide als Journalisten reich geworden seien. Fakten spielen dabei für Johnson – sei es als Autor, als Journalist oder als Politiker keine wesentliche Rolle. Von einigen Anekdoten schreibt er selbst, dass sie nicht zu belegen seien.

Das trifft sich freilich mit einer britischen Variante auch der Geschichtsschreibung. Das höchste Lob ist nicht, wie vielleicht in Deutschland: auf dem neusten Stand der Forschung“, sondern: „gut geschrieben“. Und so ist es auch kein Zufall, wie die ebenso steinalte wie spritzige Zeitschrift „Spectator“, die Johnson selbst einst leitete, auf den Vorwurf reagierte, Johnson habe gar kein Programm, als er für den Londoner Bürgermeisterposten antrat. Nun, so hieß es, sein Programm habe er in Hunderten von Artikeln dargelegt. Fürwahr, alles lesenswert, kaum eine langweilige Zeile, über alle möglichen Themen der Politik und des Alltags, aber alles andere als ein Programm.

Einmal beschrieb Johnson, wie er zum Journalismus kam. Er saß demnach im Keller eines Hotels in der Ausbildung zum Unternehmensberater. Doch beim Blick auf Wachstumsfolien sei er mehrfach eingeschlafen und dann Journalist geworden. Zunächst bei der „Times“. Doch da kam er vom Regen in die Traufe: „Die meisten Journalisten schienen nur vor ihrem Atex-Computern zu sitzen und sich gegenseitig romantische Nachrichten zu schicken“, so erinnert sich Johnson, nur um dann einen gewaltigen Schreck zu bekommen, wenn sie herausfanden, dass ihre Botschaft an den falschen Empfänger ging. Sein Fazit: Genauso deprimierend wie Unternehmensberatung.

Ein Osteuropa-Fachmann, der nichts mitbekam

Doch es wurde besser, jedenfalls für ihn: Er etablierte sich als Osteuropa-Fachmann, indem er Agentur-Meldungen etwa mit einem Anruf aufhübschte und als eigene Geschichte verkaufte. Von den großen Veränderungen im Osten Europas, das gibt er zu, habe er zunächst nicht viel mitbekommen, er habe den Wandel nicht begriffen. Zu seinen fünf Jahren als Korrespondent in Brüssel schreibt er rückblickend: Je länger er geblieben sei, desto klarer sei ihm geworden, „dass Europa nie funktionieren würde“.

Daran hat auch er selbst seinen Anteil. Johnson rühmt, natürlich wieder auf ironische Weise, seinen Beitrag zur Ablehnung des Maastricht-Vertrages durch Dänemark im Referendum 1992. Eine seiner Geschichten aus Brüssel wurde mit der Überschrift „Delors Plans to Rule Europe“ auf die Titelseite des „Sunday Telegraph“ gesetzt. Diese Schlagzeile wurde vor allem wurde von zahlreichen Demonstranten in Dänemark aufgegriffen, wenn auch, wie Johnson rückblickend schrieb, dieser Artikel auf britischen Frühstückstischen wohl kaum dazu geführt habe, dass Marmelade verkleckert wurde. Und was wussten schon die Leser davon, dass Johnson in Brüssel als nicht besonders seriös galt, um das Mindeste zu sagen.

Ein Populist mit Einfluss, das ist Johnson geblieben. Falsche Behauptungen im Wahlkampf über die Europäische Union führten ihm allerdings eher mehr Anhänger zu. Kritisch hinterfragt wurde er auch von früheren Kollegen selten. Als der BBC-Journalist Andrew Neil ihn jetzt kurz vor der Wahl , wie schon seinen Herausforderer Jeremy Corbyn zum Interview vor die Kamera bat, kniff Johnson. Neill machte das zum Thema und stellte vor einem leeren Stuhl und einem Millionenpublikum beispielhaft ein paar sehr konkrete Fragen zu Johnsons Gesundheitspolitik.

Doch offenbar will ein Großteil der Wähler das ganze Bild gar nicht sehen, sind viele an einer einigermaßen ausgewogenen Berichterstattung über die EU nicht interessiert. Der klare Wahlsieg lehrt offenbar nun auch in Britannien, dass gegen diese vermeintlich lustige, hier auch intelligente Form von Populismus, die sogar mit Rückgriffen auf den Krieg spielerisch umgeht, kaum ein Kraut gewachsen ist. Ohne Churchill wäre Britannien nach Johnsons Ansicht nur ein Vasallenstaat in einer „höllischen Nazi EU“ geworden. Exzentrisch, exzessiv, ein Genie durch und durch – so nannte Johnson Churchill. Es steht zu befürchten, dass er das spätestens jetzt auch für eine Selbstbeschreibung hält.