Der Souvenirshop an der Uferstraße liegt in einem kühlen Gewölbe. In den Regalen stapeln sich Weinflaschen von unabhängigen Winzern, auf einem Tisch werden Pasteten als Spezialität dargeboten. Die Ladeninhaberin will nicht fotografiert werden, aber ihre Wut gern zu Protokoll geben. „Pauillac ist eine tote Stadt“, sagt sie. Die Leute hätten nicht genug zum Leben, und je länger der Krieg in der Ukraine dauere, umso weniger Kaufkraft gebe es. „Früher war hier viel los, die Menschen feierten und kauften, aber jetzt wollen die meisten nur noch über die Runden kommen“, sagt sie. Macron schaue auf Leute wie sie herab, er wisse einfach nicht, wie es sei, wenn das Geld nur bis zur Monatsmitte reiche. Le Pen nennt sie ihre „letzte Hoffnung“. „Wir haben alles versucht, rechte und linke Regierungen, erst Sarkozy, dann Hollande, aber nichts ist besser geworden“, sagt sie.

Dass die Kaufkraft im Landesdurchschnitt in der Amtszeit Macrons gestiegen sein soll, nimmt sie dem Präsidenten ge­nauso wenig ab wie die gesunkene Ar­beitslosenrate. „Er hat nur die Statistiken manipuliert“, behauptet sie und rückt den bunten Schal an ihrem Hals zurecht. Sie hält es für Angstmacherei, dass ein Wahlsieg Le Pens die Touristen davon abschrecken könnte, nach Frankreich zu reisen. „Sind die Leute etwa nicht mehr zum Skifahren nach Österreich gereist, weil in Wien eine rechte Re­gierung angetreten ist?“, fragt sie.

Das Rathaus von Pauillac steht wie ein architektonisches Denkmal aus einer glorreichen Zeit an der Uferpromenade. An der Fas­sade des Baus, der Ende des 19. Jahrhunderts entstand, prangen steinerne Weintrauben. Bürgermeister Florent Fatin springt im farbenfrohen Polo­­shirt die Treppenstufen hinauf, er ent­schuldigt sich, dass er keinen Anzug trägt. Der 37 Jahre alte Lokalpolitiker ist ein Ziehsohn des früheren Regierungschefs und Ministers Alain Juppé. Die graue Eminenz der bürgerlichen Rechten wacht bis heute vom Verfassungsrat in Paris aus über seine Wahlheimat. Mehr als zwei Jahrzehnte prägte Juppé als Bürgermeister Bordeaux und betraute Fatin damit, in Pauillac den Vormarsch der extremen Rechten aufzuhalten. Aber das sei leichter gesagt als getan, gesteht Fatin ein. Fournas hat er bei der Kommunalwahl 2020 geschlagen, aber der Zulauf für Le Pen beunruhigt ihn.