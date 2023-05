Wieso hat eine extreme Partei in Bremerhaven so viel Erfolg?

In Bremerhaven haben mehr als 20 Prozent die „Bürger in Wut“ gewählt. Wie weit rechts stehen sie und die neue Partei „Bündnis Deutschland“, in der die Wutbürger jetzt aufgehen?

Mit BiW-Fähnchen: Der Vorsitzende von „Bündnis Deutschland“ Große (Mitte) jubelt am Wahlabend in Bremen. Ganz rechts steht der Bremer BiW-Spitzenkandidat Piet Leidreiter. Bild: dpa

Während die anderen Parteien am Wahlabend in Laufweite der Bremischen Bürgerschaft feiern, stoßen die „Bürger in Wut“ (BiW) in einer Sportkneipe sechs Kilometer nördlich auf ihren Wahlerfolg an: 9,5 Prozent, fast zweistellig. Das rustikale Lokal mit Vereinsheim-Charme war nicht ihre erste Wahl. Doch zum einen wollten manche Gastronomen in der Innenstadt die weit rechts stehende Partei nicht empfangen, zum anderen sorgten sich die BiW vor linken Demonstranten.

2,4 Prozent hatte die lokale Kleinstpartei bei der zurückliegenden Bürgerschaftswahl bekommen und ihr Ergebnis somit fast vervierfacht. Das lässt sich größtenteils darauf zurückführen, dass die zerstrittene Bremer AfD zwei Wahlvorschläge eingereicht hatte und deshalb nicht zur Wahl antreten durfte. In einer Nachwahlbefragung gaben 54 Prozent an, sie hätten nur BiW gewählt, weil die AfD nicht zur Wahl stand.

Aber auch von früheren Nichtwählern und Wählern von SPD und CDU gewannen die BiW Stimmen hinzu. Im Wahlbereich Bremerhaven holten sie laut ARD-Prognose vom frühen Abend sogar 21,5 Prozent. Hier wurde die BiW vor bald 20 Jahren von dem Polizisten Jan Timke gegründet, von hier aus schafften sie 2007 den Sprung in die Bürgerschaft, in der sie seither ohne Pause vertreten sind.

Die große Angst vor Kriminalität

Timke ist bekannt und beliebt in Bremerhaven. Anders als im linken Bremen brauchen sich die „Bürger in Wut“ dort nicht zu verstecken: Ihr Parteibüro liegt in Laufnähe vom Bahnhof an einer Straßenecke. Große Fenster, offene Tür. Fragt man Timke, woran das liegt, spricht er von sich selbst in der dritten Person: „Man weiß, wo Timke steht und wogegen er steht und dieses Verlässliche ist das Erfolgsrezept.“

Beim Haustürwahlkampf im eher wohlhabenden Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld ließ sich das vor der Wahl beobachten. „Ich weiß, wer Sie sind“, sagten einige, wenn Timke an ihrer Tür klingelte, „Ich hab Sie schon letztes Mal gewählt“ andere. In Eckernfeld gab es mal eine Einbruchsserie, fast alle Häuser sind videoüberwacht, die Angst vor Kriminalität ist groß. Mit seinem zentralen Thema Sicherheit konnte der einstige Bundespolizist Timke hier punkten.

Auch in Bremen, wo es rund um den Hauptbahnhof eine offene Drogenszene gibt, war Kriminalität ein wichtiges Wahlkampfthema, auf das auch CDU und FDP setzten. Laut der im Herbst 2022 veröffentlichten Kriminalstatistik liegt Bremen auf Platz fünf der Städte mit den meisten Straftaten pro 100.000 Einwohner, Bremerhaven folgt auf Platz neun. In einer Nachwahlbefragung gab eine Mehrheit der BiW-Wähler an, Sicherheit und Ordnung seien für sie ausschlaggebend gewesen. Insgesamt gaben nur 45 Prozent an, mit der Regierung zufrieden zu sein. Ein großes Wählerpotenzial für eine Partei der Unzufriedenen und Wütenden. Und genau das wollen die „Bürger in Wut“ sein. Ihre Themen richten sie danach aus, was die Menschen wütend macht, Stau etwa. So entstand der Wahlkampfslogan „Autofahrer wehrt euch“.

Im kleinsten Bundesland fällt das auf fruchtbaren Boden. Vor allem Bremerhaven hat wegen des Hafens eine starke Arbeitertradition und Bewohner, die konservativ sind, aber nicht bürgerlich, und sich oft abgehängt fühlen. Die CDU will im Bundesland Bremen eine moderne Großstadtpartei sein. BiW-Politiker nennen sie „Merkel-CDU“ und „Links-CDU“. Sie setzten auf enttäuschte Konservative. Der Bremerhavener Stadtteil Lehe, wo die BiW besonders stark ist, gilt als der ärmste Deutschlands. Viele Menschen sind hier arbeitslos, haben Schulden, jedes zweite Kind wächst in Armut auf. Und es stehen tausende Wohnungen leer, viele, weil sie unbewohnbar sind. Diese „Schrottimmobilien“ verfallen, etwa, weil die Besitzverhältnisse ungeklärt sind. Doch in Lehe gibt es auch hippe Ecken und auch der Ortsteil Eckernfeld mit seinen Einfamilienhäusern, Vorgärten und Überwachungskameras ist ein Teil von Lehe.