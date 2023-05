Bremen ist klein. Aber Bremen ist nicht so klein, wie viele denken. Hinter der Kernstadt begleitet das kleinste Bundesland die Weser noch etliche Kilometer auf ihrem Lauf in Richtung Nordsee. Auch die großen, rotbraunen Ungetüme hinter den Hafenanlagen liegen innerhalb der Landesgrenze. Die einstige „Norddeutsche Hütte“ gehört heute zum Unternehmen Arcelor-Mittal. Und die schwarzen Kohlehaufen am Ufer des Flusses zeugen davon, dass der Energiehunger der Hütte noch immer enorm ist. Rund die Hälfte der Bremer CO 2 -Emissionen entfallen auf die Stahlproduktion.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Mit der Maurerkelle in der Hand möchte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte heute den Grundstein für eine klimafreundlichere Zukunft legen. Ein Elektrolyseur soll ab nächstem Jahr aus erneuerbaren Energien Wasserstoff herstellen, mit dessen Hilfe in der Hütte später grüner Stahl produziert wird. „Ich bin richtig glücklich, heute hier zu stehen“, sagt der SPD-Politiker, denn es handele sich um „eines der größten Wasserstoffprojekte in Deutschland“.