Kann die SPD also doch Wahlen gewinnen, obwohl das sozialdemokratische Jahrzehnt, das die Parteiführung mit dem Sieg von Olaf Scholz bei der Bundestagswahl im September 2021 heraufdämmern sah, schon nach wenigen Monaten wie eine Sternschnuppe am Wahlhimmel verglüht ist?

Immerhin: Die Parteiführung um Klingbeil, Esken und Kühnert musste am Sonntagabend zum ersten Mal seit der Saarland-Wahl im März 2022 nicht Verluste schönreden, sondern konnte sich nach einer Serie von relativen Niederlagen (Niedersachsen) und Tiefschlägen (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Berlin) an einem deutlich verbesserten Wahlergebnis in Bremen erfreuen.

Nur ein schwacher Trost für die CDU

Bei Licht betrachtet haben sich die Sozialdemokraten indes von ihrem historisch schlechtesten Ergebnis an der Weser auf das wohl zweitschlechteste verbessert – und das auch nur dank einer Kombination aus einem relativ zugkräftigen Spitzenkandidaten, einer nicht sonderlich profilierten bürgerlichen Opposition und einer grünen Partei, die vor Ort schon immer so ideologiegetrieben agiert hat, wie sie es mittlerweile auch im Bund tut.

Würden die selbstzerstörerischen Tendenzen der Linken auf Bundesebene nicht seit Jahren die Partei lähmen – wer weiß, ob nicht pragmatische und für soziale Fragen offene Linke in Städten wie Bremen die Grünen mit ihrer Klientelpolitik für Wohlhabende und Woke längst überholt hätten.

Für die CDU ist der zweite Platz in Bremen nach dem Sieg in der Bürgerschaftswahl vor vier Jahren nur ein schwacher Trost. Denn nach traditioneller Lesart hätten die sattsam bekannten Schwächen des Schulsystems, die Kriminalitätsbelastung in Teilen der Stadt und die wieder zunehmende Verschuldung die Wähler in Scharen in die Arme einer konservativen Partei treiben müssen.

Doch nicht einmal das war in Bremen der Fall. Mag die Union sich auch von den Landtagswahlen im Hessen und Bayern im Oktober lang ersehnte Glücksmomente erhoffen – ein christdemokratisches Jahrzehnt ist in ebenso weiter Ferne wie ein sozialdemokratisches.

In Berlin haben die beiden geschwächten Volksparteien ihre Kräfte wieder gebündelt. Bremen wäre ebenfalls eines neuen Anlaufs wert.