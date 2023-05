Rechts außen rumort es in Bremen. Eine rechte Kleinstpartei könnte ihr Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl am Sonntag fast vervierfachen – auch, weil die AfD nicht antreten darf. Die will die Wahl anfechten.

Piet Leidreiter hat gute Laune. In Bremen scheint heute die Sonne und die Umfragen sehen seine „Bürger in Wut“ (BiW) zwischen sieben und neun Prozent. Leidreiter, 58, kurzärmeliges Hemd und Turnschuhe, ist der Bremer Spitzenkandidat der BiW. Er lenkt seinen Wagen durch die Stadt und zeigt aus dem Fenster: „Da kommen schon unsere ersten Plakate, sicherheitshalber ganz oben, Bremen ist ja sehr weit links“, sagt er. „Autofahrer wehrt euch“ und „Messerstecher konsequent ausweisen“, liest Leidreiter die Slogans vor. Er klingt zufrieden.

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Die „Bürger in Wut“ sehen sich im Aufwind. In Bremerhaven, einem eigenständigen Wahlbezirk, von wo aus sie 2007 den Sprung in die Bürgerschaft schafften, in der sie seither ohne Pause vertreten sind. Im Wahlbezirk Bremen, wo sie bei der Bürgerschaftswahl am 14. Mai zum ersten Mal die Fünf-Prozent-Hürde überschreiten könnten. Und im Bund. Noch sind sie da nicht wählbar, aber das soll sich mit dem Zusammenschluss mit der neuen Kleinstpartei „Bündnis Deutschland“ (BD) direkt nach der Wahl ändern. BD unterstützt den Wahlkampf von BiW, mit Leuten, die zum Flyer Verteilen vorbeikommen, und mit Geld für Wahlwerbung. Auch darum stehen die BiW gerade so gut da.