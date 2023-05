Aktualisiert am

Der Sieger lässt sich nicht in die Karten schauen

Bovenschulte gewinnt in Bremen

Bovenschulte gewinnt in Bremen :

Bovenschulte gewinnt in Bremen : Der Sieger lässt sich nicht in die Karten schauen

Die SPD gewinnt in Bremen und kann entscheiden, mit wem sie regieren will. Die Grünen stürzen ab – das hilft der Linkspartei.

Wieder ganz vorn: Der Bremer Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte am Sonntag auf der SPD-Wahlparty. Bild: Daniel Pilar

Bei der SPD bricht um 18 Uhr ein Jubel wie in einem Fußballstadion aus. Die Genossen jubeln aus voller Kehle, denn das angezeigte Wahlergebnis von 30 Prozent bedeutet für die Sozialdemokraten die Rückkehr zum ersehnten Normalzustand im kleinsten Bundesland: Die SPD liegt nach ihrer Wahlniederlage 2019 nun wieder mit einigem Abstand vorne und hat damit fast schon die Gewissheit, auch weiterhin die Schlüssel zum Bremer Rathaus fest in ihrer Hand zu halten. Bildungssenatorin Sascha Aulepp spricht in einer ersten Reaktion von einem „klaren Regierungsauftrag“.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge

Leonie Feuerbach Redakteurin in der Politik. Folgen Ich folge

Die Genossen, die sich am Wahlabend wie gewohnt in der „Ständigen Vertretung“ bei Pils und Currywurst mit Pommes (auf der Speisekarte der Kneipe „Altkanzler Filet“ genannt) versammeln, wissen auch, wem sie diesen Erfolg zu verdanken haben: Bürgermeister und Senatspräsident Andreas Bovenschulte. Auf seine Person war der gesamte Wahlkampf ausgerichtet. Der 57 Jahre alte Jurist hat sich während der Pandemie hohes Ansehen erworben und ragt durch seine hohe politische Professionalität in der Landespolitik hervor.