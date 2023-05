Andreas Bovenschulte am 14. Mai in Bremen Bild: Reuters

Besteht ein Zusammenhang zwischen politischer Stärke und körperlicher Größe? Die Kampagne der Bremer SPD setzte jedenfalls voll auf diese These und bewarb den 1,99 Meter langen Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit dem Slogan „Politik braucht Format“. Um das Format des Amtsinhabers hervorzuheben, ragte Bovenschultes Schädel sogar oben aus manchen der rechteckigen Plakatwände an den Straßen heraus.

Reinhard Bingener Politischer Korrespondent für Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen mit Sitz in Hannover. Folgen Ich folge



Die Sozialdemokraten haben den Wahlkampf auf ihren Spitzenkandidaten ausgerichtet, weil Bovenschulte große Zustimmung genießt. In der Pandemie hat sich der Bürgermeister durch professionelles Handeln und eine geradlinige Kommunikation Ansehen bei den Bürgern erworben. Hinzu kommt, dass Bovenschultes politische Prinzipien zur Mentalität des Zwei Städte-Staates und der bremischen Landes-SPD passen: Der 57 Jahre alte promovierte Jurist setzt auf eine weit ausgreifende Staatstätigkeit und nimmt dafür auch eine weitere Verschuldung Bremens in Kauf. Bovenschulte, der zum linken Parteiflügel zählt, vertritt diesen Ansatz mit langem Atem und trägt seine Argumente für diesen Kurs mit Bedacht vor.

Die Grünen kleinhalten

Der Sohn einer sozialdemokratischen Familie besitzt aber auch die Fähigkeit zur Zuspitzung und scheute im Wahlkampf auch vor Angriffen auf seinen grünen Koalitionspartner nicht zurück. Der Bürgermeister möchte die Grünen offenkundig kleinhalten und nicht noch einmal eine Situation wie nach der Wahl 2019 zulassen, als den Grünen die Rolle des Königsmachers zufiel. Der Anspruch Bovenschultes lautet, dass im roten Bremen die SPD auf Brautschau geht und sonst niemand.

Die Frage lautet, ob Bovenschulte sich dabei wieder zu Grünen und Linkspartei orientiert, was ihm persönlich sicherlich näherliegt, oder zur CDU, mit der er auch schon gedeihlich zusammengearbeitete. Als Bürgermeister in der benachbarten niedersächsischen Kommune Weyhe stützte sich Bovenschulte auf die Union. Nach ihrer Wahlschlappe von 2019 holte die Bremer SPD ihren ehemaligen Landesvorsitzenden dann zurück in die Hansestadt, damit er den glücklosen Carsten Sieling ersetzte. Bovenschultes Stellung in seiner Partei ist mittlerweile so unangefochten, dass er in den anstehenden Sondierungen die Richtung vorgeben kann.

Mehr zum Thema 1/

Im Wahlkampf präsentierte sich Bovenschulte auch als nahbarer Politiker. „Bovi“ packte hin und wieder seine Gitarre aus und ließ die Bürger auch an seinem Privatleben teilhaben. Via „Bunte“ verkündete Bovenschulte in der vergangenen Woche, dass er nach 35 Jahren seine erste Jugendliebe wiedergetroffen habe. Zwei Jahre nach der Trennung von der früheren Bremer Staatsrätin Ulrike Hiller, mit der er zwei Töchter hat, steht beim Bürgermeister wieder eine Heirat an.