Der Berliner Wahlsieger CDU strebt nach Angaben aus Parteikreisen ein Regierungsbündnis mit der SPD an. Wie zunächst die „Berliner Morgenpost“ berichtete, will CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner dem Landesvorstand vorschlagen, mit den Sozialdemokraten Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Dieser Schritt sei mit der SPD-Spitze abgestimmt, die in Berlin tagt und noch am Mittwochabend an die Öffentlichkeit gehen will. Der CDU-Vorstand kommt am Donnerstag zusammen, um über Koalitionsgespräche zu entscheiden.

In der SPD gab es nach der Ankündigung der Berliner Regierenden Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey, ihrer Partei die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der CDU vorzuschlagen, sowohl Zustimmung als auch Ablehnung. Aus der Fraktion im Abgeordnetenhaus heißt es in einer internen Einschätzung, das eigentlich präferierte rot-grün-rote Bündnis einzugehen, sei schwierig, weil die Grünen „den Preis sehr hoch getrieben“ hätten. Sie seien der SPD bei vielen Projekten, wie dem Ausbau der U-Bahn oder höheren Zielen beim Wohnungsbau, nicht entgegengekommen. Zudem hätten sie die „Richtlinienkompetenz“ der Regierenden Bürgermeisterin schwächen wollen. Die Linke sei „sehr instabil“ und habe wegen des internen Konflikts mit Sahra Wagenknecht nicht zusichern können, dass sie die Koalition drei Jahre mittragen könne.

Die CDU hingegen sei der SPD weit entgegengekommen, selbst bei Themen wie Mieterschutz und der Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Giffey sei bereit, als Senatorin unter Wegner mitzuarbeiten. Die Wahlchancen für die SPD 2026 seien so besser, damit „wir nicht bei zehn Prozent landen“. Die Berliner Jusos kündigten Widerstand an. „Wir werden uns jeder Bestrebung, eine Koalition mit der CDU zu bilden, entgegenstellen“, sagte die Vorsitzende Sinem Tasan-Funke.

Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigte sich von Giffeys Vorschlag „überrascht“. Er entspreche „nicht dem Verlauf und den Ergebnissen unserer Gespräche“. Auch Linken-Politiker zeigten sich enttäuscht. „Die SPD schmälert ihr Gewicht durch das eigene Verhalten, das nehme ich mit Fassungslosigkeit zur Kenntnis“, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).