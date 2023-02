Wahl in Berlin : Was hat die CDU von ihrem Erfolg ?

Die CDU erzielt ein gutes Ergebnis in Berlin. Die Auswirkungen des Sieges auf die Ge­samtlage der Partei dürften sich trotzdem in Grenzen halten.

„Berlin hat gewonnen“, sagt CDU-Generalsekretär Mario Czaja und meint damit den Sieg seiner Partei. Die gut 27 Prozent in den Hochrechnungen übertreffen sogar die Erwartungen. „Berlin kann feiern“, sagte Czaja auch, die Stadt ha­be eine neue Regierungsoption – wobei die Betonung auf Option liegen muss. Denn was die Partei aus dem Sieg machen kann, bleibt abzuwarten. Klar ist: ein Auftakt nach Maß in das Wahljahr.

Matthias Wyssuwa Politischer Korrespondent in Berlin.



Die Auswirkungen des Sieges auf die Ge­samtlage der Partei dürften sich trotzdem in Grenzen halten. Schon deshalb, weil noch offen ist, ob es mit der Regierung klappt und sich die Mehrheiten im Bundesrat ändern. Aber auch für das innerparteiliche Ringen um den Kurs lassen sich aus der Berliner Wahl nicht zwingend eindeutige Botschaften ableiten – auch weil der Effekt von Wiederholungswahl (und Frust) schwer zu beziffern ist.

Zwar lässt sich darauf verweisen, dass die Berliner CDU mit der Frage nach den Vornamen der festgenommenen Deutschen bei den Silvesterkrawallen zwar manche Empörung provoziert hatte, es ihr aber offensichtlich nicht geschadet hat – Sicherheit und Ordnung war für die Berliner Wähler besonders wichtig. Allerdings könnte der Partei womöglich auch wieder vorgeführt werden, dass die eigenen Ergebnisse nicht zwingend zu Zweierbündnissen führen – aber man leicht durch Dreierbündnisse ins Abseits gerät. Der Parteivorsitzende Friedrich Merz dürfte den Sieg trotzdem als Bestätigung verstehen. „Die CDU kann Großstadt“, sagt Czaja, und das ist ja auch mal was Neues.

Für die Debatte über Kurs, Abgrenzung, und künftige Bündnisse dürfte in den nächsten Monaten aber anderes wichtiger werden. Zum Beispiel ein Parteiausschlussverfahren und seine Folgen. Nachdem der Berliner Sieger Kai Wegner sich an diesem Montag im Konrad-Adenauer-Haus Glückwünsche abgeholt hat, wird der Name von Hans-Georg Maaßen wieder in die Schlagzeilen drängen. Viel deutet darauf hin, dass der Parteivorstand die Einleitung eines Ausschlussverfahrens gegen ihn beschließt. Auch seine Mitgliedsrechte sollen entzogen werden. Maaßen hat einen Parteiaustritt abgelehnt, er schlägt eine Verwarnung vor. Der Vorstand will auch über die „Werteunion“ beraten, der Maaßen vorsitzt – einen Unvereinbarkeitsbeschluss kann aber nur ein Parteitag fällen, und der nächste ist erst für 2024 geplant. Die Unruhe bleibt.

Im Mai wird dann in Bremen ge­wählt, wo die CDU schon 2019 einen Sieg nicht in eine Regierungsbeteiligung verwandeln konnte. Und im Ok­tober stehen wegweisende Wahlen an: in Hessen, wo die CDU die Staatskanzlei verteidigen will. Und in Bayern, wo je nach CSU-Ergebnis wieder mehr oder weniger heftig spekuliert werden dürfte, wo Markus Söder seinen Platz wirklich sieht.