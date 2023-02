Wahl in Berlin : Giffey will mit Grünen und Linken über Fortsetzung der Koalition sprechen

Ungeachtet des historisch schlechten Wahlergebnisses der SPD will Berlins Regierungschefin Franziska Giffey mit Grünen und Linken über eine mögliche Fortsetzung der Koalition sprechen. „Wenn die SPD in der Lage ist, eine starke Regierung anzuführen, dann ist das für uns ein Punkt, den wir nicht einfach zur Seite schieben können“, sagte Giffey am Montagmorgen im RBB-Inforadio. Selbstverständlich werde die SPD aber auch Gespräche mit dem Wahlsieger und CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner führen. Giffey sagte: „Am Ende geht es darum, wer eine stabile Mehrheit im Abgeordnetenhaus organisieren kann und wo gibt es die größten inhaltlichen Schnittmengen für einen Weg, den wir begonnen haben.“

Angesichts des schlechten Abschneidens ihrer Partei seien aber Konsequenzen erforderlich, so Giffey. „Egal, in welcher Konstellation wir agieren: Es braucht Veränderungen in der Stadt und in der Zusammenarbeit in der Regierung – da ist schon einiges aufzuarbeiten.“

Die CDU sieht in dem Wahlergebnis indes ein klares Votum für eine Landesregierung unter ihrer Führung. „Die Wählerinnen und Wähler in Berlin wollten und wollen einen Wechsel“, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz am Montag. Die aktuelle Senat unter SPD, Grünen und Linkspartei verfüge zwar noch über eine rechnerische Mehrheit, aber „politisch hat er die Mehrheit gestern verspielt“. CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner sprach sich am Nachmittag für ein schnelles Tempo bei der Regierungsbildung ausgesprochen. Es müssten sich zwar alle Parteien etwas Zeit nehmen, das Wahlergebnis vom Sonntag ein bisschen sacken zu lassen. „Diese Zeit will ich den anderen Parteien auch gerne geben“, sagte Wegner.

Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch zeigte sich offen für Sondierungsgespräche mit den Christdemokraten. „Wenn die CDU uns zum Gespräch einlädt, werden wir tatsächlich auch ernsthafte Gespräche führen“, sagte Jarasch am Montag im Deutschlandfunk, fügte aber hinzu, dass zwischen CDU und Grünen „der Weg zweifellos etwas weiter" sei als anderswo. Dies liege „aber an beiden Parteien“. Es gebe in der Hauptstadt „einen sehr progressiven Grünen-Landesverband“ und „eine im Kern sehr, sehr konservative CDU“. Jarasch sagte weiter, sie wolle auch „rasch in Gespräche mit unseren bisherigen Koalitionspartnern kommen“.

Jarasch hatte zuvor im RBB-Radio am Montag gesagt, sie halte eine schwarz-grüne Koalition nur bei starken Zugeständnissen der CDU für möglich. „Es gibt bei den Grünen kein Bündnis ohne Mobilitäts- und Wärmewende, ohne Berlin wirklich klimaneutral umzubauen und ohne echten Mieterschutz“. Die Grünen-Politikerin bekräftigte, dass sie eine Fortsetzung der Koalition von SPD, Grüne und Linke favorisiere. Der Koalitionsvertrag sei dafür eine gute Grundlage. Angesichts des denkbar knappen Wahlergebnis erwarte sie allerdings einen „wirklich partnerschaftlichen“ Umgang, betonte Jarasch.

Der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Kian Niroomand sagte: „Das Ergebnis ist für uns eine Zäsur“. Es könne „nicht so weitergehen“. Die SPD müsse ihre Wahlniederlage „mit Demut annehmen“ und hinterfragen, wie sie sich für die Zukunft aufstellen wolle. Niroomand sprach sich dafür aus, darüber in Ruhe zu diskutieren und sich nicht vorschnell auf Bündnisse festzulegen.

Der Landeswahlleiter Stephan Bröchler zeigte sich insgesamt mit dem Verlauf der Wiederholungswahl am Sonntag zufrieden. Es sei allerdings zu einem „sehr ärgerlichen Fehler“ in einem der 2257 Wahllokale gekommen. Dort habe es falsche Stimmzettel gegeben. Dies sei „definitiv nicht mandatsrelevant“ gewesen, so Bröchler.