E s gibt einen Ort in Berlin, an dem man die Stadt so gut versteht wie nirgends sonst. Das ist der Alexanderplatz. Jetzt werden manche Berliner widersprechen: Der Platz sei doch hässlich und seelenlos, dazu pfeife derartig der Wind, dass man kaum sein eigenes Wort verstehe, geschweige denn die Stadt. Der Alexanderplatz, könnte man weiter einwenden, sei langweilig, denn da gebe es dieselben Läden wie überall in Deutschland und dieselben Leute, nur mehr davon. Manche Berliner finden, auf dem Alexanderplatz hingen zu viele Ausländer herum, andere vermissen gerade internationales Flair. Manche ärgern sich über die Investoren, die ein Hochhaus nach dem nächsten bauen, andere über die Obdachlosen, die in den Windschatten der Hochhäuser schlafen. Es gibt Berliner, die finden, der Alexanderplatz sei bloß gut zum Umsteigen, weil sich so viele Bahnlinien kreuzen, während andere warnen: Dort ja nie umsteigen, das ist ein Verkehrsknoten aus Spaghetti, der ständig reißt. Und überhaupt: Der Döner schmeckt besser im Wedding und der Champagner in Charlottenburg. Woanders ist es schöner. Aber darum geht es hier nicht.

Der Alexanderplatz ist so etwas wie eine Bühne für die größte Koalition Berlins, nämlich die aller Bürger der Stadt. Hier kommen täglich Hunderttausende hin, manche bloß, um in die S-Bahn zu steigen, andere, um einzukaufen, zu arbeiten, zu essen oder sich die Zeit zu vertreiben, schauend und staunend, denn irgendwas ist immer los. Wer ein Gefühl bekommen will für Berlin, der muss hierhin. Und wer an diesem Sonntag gewählt werden will, der auch. Darum hängen überall Wahlplakate. Damit ist es allerdings so eine Sache.