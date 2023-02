Ein Schild mit einem Pfeil weist den Weg zu dem Wahllokal in der Bornholmer Grundschule in Prenzlauer Berg. Bild: dpa

Berlin ist nicht die Bundes­republik Deutschland. Das ist auch ganz gut, könnte man allein schon mit Blick auf die politischen Verhältnisse der vergangenen Jahre sagen: Eine Koalition aus SPD, Grünen und Linkspartei wäre nicht nur, aber auch mit Blick auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik, ein Verhängnis für dieses Land. Das Mindeste, was sich sagen lässt, ist, dass dieses Ensemble auch Berlin in wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht nicht gutgetan hat. Berlin mag bei jungen Unternehmern als Standort für Start-ups einen guten Ruf ge­nießen, aber als Wirtschaftsstandort könnte die Hauptstadt deutlich zulegen, wenn die Rahmenbedingungen besser wären.

Die Zukunft des öffentlichen Dienstes

Dazu gehörte unbedingt eine besser funktionierende Verwaltung. Doch nicht nur in Berlin haben viele Menschen den Eindruck, dass der Staat nicht mehr gut funktioniert. Eine Allensbach-Umfrage für diese Zeitung hat vor kurzer Zeit ergeben, dass viele Menschen die aktuelle La­ge des Landes weniger kritisch sehen als seine Perspektiven. Die Sorgen vor der Zukunft betreffen dabei we­niger die Wirtschaft, auch wenn hohe Energiepreise und, gelegentlich et­was aufgeregte, Diskussionen über die Gefahren einer Deindustrialisierung sehr wohl zur Kenntnis genommen werden. Die eigentliche Sorge vieler Menschen gilt aber der Zu­kunft des öffentlichen Dienstes: un­ter anderem der Verwaltung, dem Gesundheitswesen und dem Bildungssystem.

Wie will ein Staat, der in der Wahrnehmung seiner Kernaufgaben versagt, Verantwortung für einen immer weiter um sich greifenden Interventionismus in der Wirtschaft begründen? Wie will ein Staat eine weit­reichende grüne Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in die Hand nehmen, wenn er schon an einer konsequenten Digitalisierung von Schulen und Ämtern scheitert? Ja, die Genehmigung von LNG-Terminals ging schnell, weil die Regierung Angst vor dem Zorn einer Be­völkerung hatte, die um die Gasversorgung fürchtete. Aber wie viele sinnvolle Projekte werden auf der Ebene von Bund, Ländern und Kommunen immer noch verschleppt? Die Politik muss rasch reagieren.