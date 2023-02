Wahl in Berlin : Die CDU ist auf Partnersuche

Als der Berliner Landesvor­sitzende Kai Wegner zuletzt Gelegenheit hatte, neben ei­nem CDU-Vorsitzenden im Konrad-Adenauer-Haus zu sprechen, stand er als ein kleiner Verlierer neben dem ganz großen: Armin Laschet, den gescheiterten Kanzlerkandidaten, der seine Niederlage zunächst nicht wahr­haben wollte. Wegner war, wie er sich am Montag in der CDU-Zentrale erinnerte, „im Zuge der Bundestagswahl untergegangen“.

Anderthalb Jahre später taucht der frühere Spandauer Lokalpolitiker bei der Wahlwiederholung aus dem ziemlich ruppigen Wettstreit als möglicher Regierender Bürgermeister wieder neben einem Parteivorsitzenden auf, der nun Friedrich Merz heißt. Von dem hatte es anfangs ge­heißen, er interessiere sich nicht besonders für Wegners Bemühungen. Dennoch betonten beide nun, wie eng und vertrauensvoll ihre Kooperation gewesen sei.

Merz lobte auch die Wahlkampagne der Berliner nochmals, die unter anderem in dem Slogan „Berlin feiern, Senat feuern“ bestand, der als Plakat im Adenauer-Haus neben der Rednerbühne aufgestellt war.

Das Ergebnis von 28,2 Prozent bedeute den „klaren Auftrag, eine Regierungsbildung zu versuchen“, sagte Merz, denn der bisherige Senat habe „die politische Mehrheit verspielt“. Den Unterschied zwischen politischen und rechnerischen Mehrheiten muss Wegner in den kommenden Tage ausloten. Er habe, sagte der Wahlgewinner, jetzt einen „Anspruch und ein Ziel: Regieren.“ Er wolle „eine stabile Regierung, die vertrauensvoll zusammenarbeitet, auf Augenhöhe und sich auch gegenseitig mal einen Erfolg gönnte“.

Diese Worte waren vor allem an die Grünen gerichtet, die mit der SPD über die vergangenen Monate und auch im Wahlkampf eher ein Bild der Zerstrittenheit und auch der persönlichen Abneigungen geboten hatten. Auf den mitunter hart geführten Wahlkampf angesprochen, der von den Silvesterkrawallen, Angriffen auf Sicherheits- und Rettungskräfte und der eigensinnigen Ausrufung einer Fußgängerzone in der Friedrichstraße geprägt war, sagte Wegner: „Jetzt ist der Wahlkampf vorbei. Jetzt geht es um Verantwortung und darum, Kompromisse zu schmieden.“ Er glaube, der „Wählerwille“ sei so „eindeutig, das kann man nicht einfach wegdiskutieren“, so Wegner und verwies unter anderem darauf, dass die CDU 48 von 78 Direktmandaten gewonnen habe, die SPD nur noch vier.

Merz hielt Grünen und SPD vor Augen, dass in den kommenden drei Jahren in Berlin jedes Jahr ge­wählt werde, im nächsten Jahr für das Eu­ropäische Parlament, dann zum Bundestag und dann schon wieder ein neues Abgeordnetenhaus. Da müsse man sich als Grüne und SPD schon überlegen, ob man jetzt gegen das von Merz und der Berliner CDU stark empfundene Wählervotum handeln wolle. Wegner jedenfalls rechnet sich gute Chancen aus, dass SPD und Grüne – oder jedenfalls eine der beiden Parteien – allmählich realisieren würden, dass die Wahl verloren wurde. Für die kommenden Tage will er beide Parteien zu Sondierungen einladen. Und die FDP, die in Berlin ihre Niederlagenserien fortsetzte? Merz sagt, sie sei „früher einmal ein verlässlicher Partner gewesen“, in der Ampelkoalition setze sie sich aber nicht durch, ihre Handschrift sei nicht erkennbar, das bedaure er natürlich.

Neben der Berliner Wahl hatte Merz noch die Einleitung des Parteiausschlussverfahrens gegen Hans-Georg Maaßen zu kommentieren. Der Bundesvorstand der CDU beschloss ihn am Morgen einstimmig, wobei unter anderem der stellvertretende Parteivorsitzende Michael Kretschmer aus Sachsen an der Sitzung nicht teilnahm. Maaßen verliere mit sofortiger Wirkung seine Mitgliederrechte, so Merz. Der frühere Verfassungsschützer bediene sich einer Sprache „aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen“ und verstoße „laufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei.“

„Unerträgliche Äußerungen von Maaßen“

Maaßen, der aus wohlberechneten Gründen in Thüringens CDU Mitglied war und dort auch zur Bundestagswahl kan­didiert hatte, kann juristisch gegen seinen Ausschluss vorgehen. Zunächst vor dem ge­meinsamen Kreisparteigericht der CDU-Verbände in Thüringen, dann vor dem Landesparteigericht und schließlich auf Bundesebene. Die CDU will das nun durchfechten, Merz sagte: „Der klare Strich ist mit dem heutigen Tag gezogen worden“.

Zudem forderte der Vorsitzende abermals CDU-Mitglieder auf, aus der von Maaßen geführten „Werte-Union“ auszutreten. In einem Beschluss des Bundesvorstands zu dem Verein heißt es, dieser müsse „sich auch die zurückliegenden und ak­tuellen unerträglichen Äußerungen von Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen, die mit dem Kern unserer Grundsätze unvereinbar sind, zurechnen lassen“. Einen formalen Beschluss zur Unvereinbarkeit von Mitgliedschaften in CDU und Werte-Verein kann nur ein Bundesparteitag treffen.