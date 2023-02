Als einzige Partei hat die CDU in Berlin in absoluten Zahlen Stimmen hinzugewonnen. Aber sie hat ebenso wie die SPD ein großes strukturelles Problem.

Stimmungen sind nicht Stimmen. So manches Mal kommt es für die Verlierer doch nicht so schlimm, wie es die Meinungsumfragen vor dem Wahltag befürchtet haben. Am 26. September 2021 kam es für die Berliner CDU dennoch knüppeldick. Nach dem schwachen Abschneiden in der Wahl zum Abgeordnetenhaus im Jahr 2016 erlitt sie am Tag der Niederlage in der Bundestagswahl auch im Land Berlin ein historisches Debakel. Mit dem schlechtesten Ergebnis in ihrer Geschichte musste die Union als nur noch drittstärkste Fraktion zusehen, wie SPD, Grüne und die viertplatzierte Linkspartei den ersten rot-grün-roten Senat bildeten.

Am Sonntag verwandelten sich wieder Stimmungen unerbittlich in Stimmen. Die Berliner ließen die SPD wissen, dass deren Zeit an der Spitze der Stadt abgelaufen war. Und das nicht allein mit dem niedrigsten Zweitstimmenanteil, der in der Stadt jemals auf die Sozialdemokraten entfallen war.