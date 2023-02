„Es gab schon bessere Abende“, sagt SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey in der ARD. Zur Frage, ob sie zurücktreten werde, sollte die SPD nicht in der Regierung bleiben, sagt sie: „Bevor wir die Frage stellen, was mit mir ist, sollten wir erst mal fragen, was mit der SPD ist. Es ist zu früh, Schlüsse zu ziehen.“ Die Frage nach einer möglichen Koalition mit der CDU, die laut Hochrechnungen etwa zehn Prozentpunkte hinzugewonnen hat, will Giffey nicht beantworten. „Das stärkste Wahlergebnis ist das eine. Aber jeder, der im Roten Rathaus regieren will, braucht eine stabile Mehrheit.“