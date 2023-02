Offenbar weniger Briefwähler

Schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Winter 2020 schien es überall in Deutschland so, als würde der Anteil der Bürger immer geringer, die am Wahlsonntag ihre Stimme abgäben. Berlin machte da keine Ausnahme. Der Anteil der Briefwähler stieg von 17,6 Prozent im Jahr 2001 über 24,4 (2006) sowie 27,6 (2011) und 29,2 Prozent im Jahr 2016 auf 46,8 Prozent im zweiten Corona-Herbst. Doch schon 981.000 Urnenwähler (von 2,45 Millionen Wahlberechtigten) reichten aus, um die Stadtverwaltung ein Chaos zu stürzen, was die Ungültigkeit der Wahl zum Abgeordnetenhaus zur Folge hatte.



Bei dieser Wahl könnte die Zahl der Bürger, die per Brief abgestimmt oder einen Wahlschein beantragt haben, erstmals seit langem gesunken sein. Nach Auskunft des neuen Landeswahlleiters hatten bis zum Samstag nur wenig mehr als 30 Prozent der Wahlberechtigten oder etwa 750.000 ihre Stimme per Brief abgegeben. 2021 waren es annähernd 864.000. Wie hoch der Anteil der Briefwähler am Ende sein wird, hängt indes von der Mobilisierung am Wahltag selbst ab. Sollte die Wahlbeteiligung deutlich zurückgehen, könnten sich Brief- und Urnenwähler am Ende doch wieder fast die Waage halten. (D.D.)