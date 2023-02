Nach der pannenreichen Wahl im September 2021 durften an diesem Sonntag, dem 12. Februar 2023, etwa 2,74 Millionen Berliner abermals wählen. Es traten dieselben Spitzenkandidaten wie vor 17 Monaten an. Doch die Ausgangslage für die Parteien hatte sich verändert. Die Frage ist nun: Geht es weiter mit Rot-Grün-Rot? Oder gibt es nach mehr als 20 Jahren SPD-geführtem Senat einen Neustart in der Hauptstadt?

Verfolgen Sie die Wahl in Berlin in unserem Liveticker.

In Hochrechnungen nach 19 Uhr kam die CDU auf 27 bis 28 Prozent, SPD und Grüne lagen dahinter gleichauf mit etwa 18 Prozent, „Die Linke„ bewegte sich bei rund 12 Prozent. Die FDP sahen die Prognoseinstitute dagegen nicht mehr im Abgeordnetenhaus. Während die ARD die FDP bei 4,5 Prozent verortete, lag sie laut ZDF bei 4,8 Prozent. Für die FDP sich damit eine Serie von Verlusten in den Ländern fort, die mit dem Eintritt in der Ampel-Koalition auf Bundesebene begonnen hatte. In allen vier Landtagswahlen des Jahres 2022 hatte die Partei schwach abgeschnitten. Im Saarland und in Niedersachsen kam sie im vergangenen Jahr nicht in die Landesparlamente. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zog sie nur mit deutlichen Stimmenverlusten wieder in die Landtage ein.

In der Abgeordnetenhauswahl 2021 hatte die SPD 21,4 Prozent erreicht. Die Grünen lagen mit 18,9 Prozent auf Platz zwei, dahinter folgte die CDU mit 18 Prozent. Die Linke erhielt damals 14,1 Prozent, die AfD 8 und die FDP 7,1 Prozent. Die SPD-Politikerin Franziska Giffey wurde anschließend Regierende Bürgermeisterin.

Franziska Giffey könnte ihr Amt wieder verlieren

Die 44 Jahre alte Franziska Giffey war die erste Frau an der Spitze Berlins in der Geschichte der Hauptstadt. Bettina Jarasch (54 Jahre alt) von den Grünen und Kai Wegner (50 Jahre alt) von der CDU wollen sie in ihrem Amt beerben.

Auffällig war vor der Wahl, dass Giffey in einer Umfrage von infratest dimap Anfang Februar zwar mit 38 Prozent die besten Zustimmungswerte unter allen Spitzenkandidaten hatte, aber ihr mit 54 Prozent auch die größte Ablehnung entgegenschlug. Bei einer Direktwahl des Spitzenpostens hätten sich aber die meisten für Giffey entschieden, gefolgt von Wegner und der abgeschlagenen Jarasch.