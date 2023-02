Franziska Giffey von der SPD will Regierende Bürgermeisterin in Berlin bleiben, die Grüne Bettina Jarasch will es werden. Ihr Wahlkampf ist auch eine Auseinandersetzung zwischen der Innenstadt und den Außenbezirken.

Sie haben hart gekämpft in den letzten Tagen und Wochen, Franziska Giffey und Bettina Jarasch. Die eine, die 44 Jahre alte Sozialdemokratin, fürchtet um ihren Job als Regierende Bürgermeisterin in Berlin angesichts einer Wahl, die ihre Amtszeit von fünf Jahren auf ein Jahr und wenige Monate verkürzen könnte. Die andere, die zehn Jahre ältere Grüne Jarasch, will selbst den Platz im Roten Rathaus am Alexanderplatz einnehmen.

Den hatte sie am Wahlabend vor rund 500 Tagen gefühlt schon inne: Die Hochrechnungen sahen sie vorne, dort landete dann aber doch die SPD, mit 2,5 Prozentpunkten Vorsprung. Natürlich gehen Jarasch und Giffey, die beiden wichtigsten Politikerinnen im rot-grün-roten Senat, nicht persönlich aufeinander los. Aber sie lassen kaum eine Gelegenheit aus, der Konkurrentin eins mitzugeben.

Einige Beispiele: Als Jarasch Teile der Friedrichstraße im Januar nach zwei Monaten abermals für den Autoverkehr sperren ließ, da teilte Giffey mit, das sei mit dem Senat nicht abgestimmt gewesen, so als hätte die grüne Verkehrssenatorin das tun müssen. Als Giffey ihren Vorschlag für eine überfällige Verwaltungs­reform präsentierte, da sagte Jarasch, sie könne nicht zustimmen, weil die Berliner Bezirke noch nicht gefragt worden seien – so als hätte Giffey das bereits machen müssen. Als die Grünen monierten, dass das 29-Euro-Ticket, das Giffey durchgesetzt hat, auch für eine Fahrt aus den südwestlichen Bezirken Berlins ins nahe Potsdam gelten müsse, machte Giffey daraus, dass ausgerechnet die Grünen gegen dieses wunderbare Ticket für alle Berliner seien.

Die beiden unterscheiden sich stark

Unterschiede zwischen beiden gibt es reichlich. Giffey, die sich meist im Kostüm präsentiert, geht als echte Berlinerin durch, auch wenn sie in Brandenburg geboren ist. Jarasch, gerne in Jeans und Pulli, kommt hingegen aus Augsburg, was man immer noch hören kann. Wie sehr die Herkunft ein Nachteil ist in einer Stadt, in der die Mehrheit der 3,7 Millionen Einwohner keine geborenen Berliner sind, ist allerdings fraglich – laut einer Untersuchung von Ende 2020 sind nur 46,2 Prozent der Hauptstädter in Berlin geboren.

Auch vom Habitus unterscheiden sich beide stark: Giffey fällt der öffentliche Auftritt leicht, für sie ist es ein Kinderspiel, auf Leute zuzugehen, sie im Gespräch für sich zu gewinnen, eine gemeinsame Kommunikationsebene zu finden. Jarasch tut sich schwerer mit öffentlichen Terminen, ist oft unsicher, was sie mit einem unmotivierten Lachen kaum verbirgt. Im persönlichen Gespräch ist sie allerdings unverstellt, ihre Aussagen wirken ehrlicher, weniger professionell glatt wie bei Giffey.

Die Regierende Bürgermeisterin kann für das erste Jahr ihrer Regierung eine Bilanz vorzeigen, die nicht so schlecht ist. Die Stadt hat rund 100.000 ukrainische Flüchtlinge untergebracht und noch viel mehr erstversorgt, ohne dass es zu chaotischen Verhältnissen gekommen ist. Sie hat rasch ein umfassendes Entlastungspaket in der Energiekrise geschnürt, als einziges Bundesland hat Berlin ein 29-Euro-Ticket eingeführt; die Wirtschaft wächst deutlich über dem Bundesdurchschnitt.