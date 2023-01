Wahl in Berlin : SPD setzt auf Giffey

Auftakt zum heißen Wahlkampf in Berlin: Die SPD baut bei der Wiederholungswahl auf die Regierende Bürgermeisterin. Die größte Gefahr sehen die Sozialdemokraten in den Grünen.

Die Hauptstadt-SPD will das Rote Rathaus in der Wiederholungswahl am 12. Februar mit einer Wahlkampagne verteidigen, die ganz auf die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zugeschnitten ist. Das machten Giffey und der Ko-Landesvorsitzende Raed Saleh am Montag klar. Die Berliner SPD habe gezeigt, dass sie in der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelösten Krise führen könne. „In schwerer See wechselt man nicht den Steuermann, auch nicht die Steuerfrau“, sagte Giffey.

Inhaltlich will die SPD auf das Thema des sozialen Zusammenhalts setzen. Wahlkampfschlager soll das 29-Euro-Ticket sein, das seit Oktober in Berlin gilt. Die SPD will es, unabhängig von der Einführung des deutschlandweiten 49-Euro-Tickets, für die Hauptstadt dauerhaft beibehalten. Die Sozialdemokraten sehen sich vor allem in Konkurrenz zu den Grünen, die das rot-grün-rote Bündnis zwar fortsetzen, aber selbst mit Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch ins Rote Rathaus einziehen wollen.

Die SPD versucht deshalb, die Grünen als Partei darzustellen, die nicht das Wohl aller Berliner im Sinn habe. Es gehe um eine „demokratische Politik, die die ganze Stadt und nicht nur einzelne Gruppen im Blick hat“, sagte Giffey. Dafür brauche es die SPD als „führende und ausgleichende Kraft“. Saleh griff Jarasch direkt an. Er wünsche sich mehr Mut aus der Berliner Verkehrsverwaltung, er vermisse einen Gesamtplan zur Verkehrswende.

Giffey stellte die Wahlwerbung der SPD vor, wie sie etwa auf den Großflächenplakaten zu sehen ist. Sie zeigen etwa Giffey am Schreibtisch beim Studieren von Akten, aber auch als Porträt mit dem Motto „Unsere Regierende“. Giffey hob hervor, dass die Fehler, die zur Wiederholung der Wahl führten, „vor meiner Amtszeit geschehen sind“.