Am Tag nach der Wahl in Berlin: Kanzler Scholz, Parteichef Klingbeil, Spitzenkandidatin Giffey, Parteichefin Esken und Generalsekretär Kühnert Bild: AFP

Die gute Nachricht: Berlin ist in der Lage, eine reguläre Wahl abzuhalten. Dass daran Zweifel aufgekommen waren, hat sicher zum Wahlausgang beigetragen. Die schlampige Wahl von 2021 war aber nur die Spitze des Eisbergs. Der besteht aus der fast schon sprichwörtlichen Berliner Misere, nichts zuwege zu bringen, was andernorts Routine ist.

Die CDU-Opposition konnte die Unzufriedenen mobilisieren. Rund zehn Prozentpunkte Gewinn sind ein klares Votum. Die Partei der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, die SPD, wurde abgestraft. Jetzt muss nur noch Sorge getragen werden, dass aus dieser Wahl auch Konsequenzen gezogen werden.

Die schlechte Nachricht: Darauf muss Berlin weiter warten. Die bisherige Koalition ist am Tag nach der Wahl nicht in der Lage, ihre Wahlniederlage einzugestehen. Die Grünen konnten ihr Ergebnis von 2021 halten. Sie haben wenig Interesse, unter einem CDU-Politiker zu regieren. In der alten Konstellation sind sie gestärkt, die SPD würde ihnen aus der Hand fressen, die Linkspartei erst recht. Das ist für die SPD Anlass genug, so zu tun, als sei nicht viel geschehen, außer dass eine Wahl wiederholt wurde.

Offenbar kann sich in Berlin niemand mehr daran erinnern, was nach der Wahl von 2021 auf Bundesebene von allen Parteien, schließlich auch vom Wahlverlierer CDU/CSU, als demokratisches Urgesetz ausgegeben wurde: Der Wahlverlierer, auch noch zweitplatziert, sollte nicht den Anspruch haben, dem Erstplatzierten das Amt des Regierungschefs streitig zu machen. Wer damals wagte, etwas anderes zu sagen, wurde von der SPD als machtgeiler Undemokrat angeprangert.

Wie Hohn auf das Wahlergebnis

Ausgerechnet die SPD, die damals am lautesten trommelte, ist sich jetzt nicht zu schade, genau das zu tun, was sie damals der CDU als Sündenfall vorhielt. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken warf dem Wahlsieger Kai Wegner vor, er habe „keine Machtoption“, weil sein Wahlkampf „spalterisch“ gewesen sei (wie Wahlkämpfe eben so sind). Der Ko-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte noch am Wahlabend, es gebe eben Situationen, in denen auch der Zweitplatzierte eine Regierung bilden könne. Das klang wie Hohn auf das Wahlergebnis, aber auch auf den Ausgang der Bundestagswahl.

Wenn nicht die SPD 105 Stimmen mehr als die Grünen hätte, sondern die Grünen vor der SPD lägen, sähe es wohl noch schlimmer für die CDU aus. Die Grünen und Bettina Jarasch ließen es sich nicht nehmen, zum ersten Mal den Regierenden Bürgermeister zu stellen.

Am Tag nach der Wahl will man nicht glauben, dass die SPD es ernst meint. Noch treiben die Parteien die Preise für Verhandlungen hoch. Irgendwann aber muss sich Franziska Giffey entscheiden, ob sie so tun kann, als laufe das Regierungsamt auf sie hinaus. Das wäre die Fortsetzung der Politik, die Berlin in eine Dauerkrise seiner Verwaltung mit ideologischen Eskapaden wie den Plänen zur Enteignung von Wohnungsgesellschaften getrieben hat. Findet der rot-grün-rote Senat unter Giffey wieder zusammen, ist selbst eine stümperhaft organisierte Wahl noch demokratischer.