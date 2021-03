Und die AfD?

In beiden Bundesländern verliert die Partei deutlich. In Baden-Württemberg stimmen 10.000 ehemalige Wähler der AfD für die Grünen, 70.000 für die CDU – 110.000 ehemalige AfD-Wähler bleiben ganz zuhause. Mit einem Verlust von fünf Prozentpunkten landet sie bei knapp 10 Prozent. In Rheinland-Pfalz geben 49.000 ehemalige AfD-Anhänger ihre Stimme gar nicht ab. In beiden Ländern geben die Anhänger an, dass die Begrenzung der Zuwanderung noch immer ein entscheidendes Thema für sie sei. Womöglich haben auch einige von den Corona-Schutzmaßnahmen Enttäuschte für die Partei gestimmt, die sich entschieden dagegen positionierte. Während sie in Rheinland-Pfalz auch bei Arbeitern sechs Prozentpunkte verlor, gewann sie bei Selbstständigen zwei hinzu.

Wer soll regieren?

In beiden Ländern wünschen sich die Wähler eine Fortsetzung der Koalitionen, in beiden Fällen gibt es eine bequeme Mehrheit. In Baden-Württemberg sind 47 Prozent der Bürger für Grün-Schwarz, in Rheinland-Pfalz bekommt das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP mit 37 Prozent zumindest den meisten Zuspruch. Nur unter Grünen-Wählern bekommt ein Bündnis mit der SPD, bei dem die FDP nicht dabei ist, höheren Zuspruch - trotz Stimmenzuwachs reicht es dafür aber knapp nicht.