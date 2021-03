Landtagswahl im Südwesten : Kommt jetzt Winfridos Kretschmannakis zusammen mit Herrn Brüllke?

Kretschmann könnte die erste grüne Ampel in Deutschland bilden. Aber passen Öko-Partei und Liberale in Baden-Württemberg überhaupt zusammen?

In spätestens zwei Wochen will Winfried Kretschmann vor das Haus der Architekten in Stuttgarts bester Halbhöhenlage treten und den Bürgern sagen, welche Koalition er nach dem historischen Wahlsieg von 32,4 Prozent zimmern will: die Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition mit dem Wahlverlierer CDU oder die erste von einem grünen Ministerpräsidenten geführte Ampel-Regierung der Republik.

Die ideologischen Gegensätze zwischen FDP und Grünen sind größer als die zwischen CDU und den Grünen mit ihrem wertkonservativen Kretschmann-Kurs. Aber es geht bei den künftigen Koalitionsverhandlungen auch um eine Frage von Vertrauen, Respekt und Anerkennung, denn kein anderer Landespolitiker lebte seit zehn Jahren so stark auf Kosten der Grünen wie der 59 Jahre alte FDP-Fraktionsvorsitzende Hans-Ulrich Rülke, der nun mit der Öko-Partei eine Koalition anstrebt.